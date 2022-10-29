معثورات ثمينة لم يستدل على أصحابها في شرطة دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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كشف اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لـ«البيان»، أنه سيتم قريباً إطلاق برنامج الكتروني ذكي لتوصيل المعثورات داخل وخارج الدولة.

مؤكداً أنه يتم الاعتماد على برنامج ذكي للتعامل مع المعثورات يتضمن بحثاً وتحرياً للوصول إلى أصحاب بعض المعثورات بطريقة سريعة.

منوهاً إلى أنه ضمن المعثورات التي تتسلمها شرطة دبي بعض الأغراض الثمينة من حيث قيمتها المادية أو قيمتها المعنوية للشخص، منوهاً إلى أنه يتم الاحتفاظ بها لمدة سنة كاملة وبعدها يتم بيعها بالمزاد وفقاً للقانون، ويمكن للشخص استرداد ثمن البيع لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال إثبات ملكيته للمعثور عليه.

وقال اللواء الجلاف إنه حرصاً على تشجيع الجمهور يتم تكريم الأشخاص الذين يبادرون بتسليم المعثورات إلى الجهات المختصة، وأنه ضمن البلاغات عثور إحدى عاملات النظافة في أحد المعارض الدولية على ساعة رولكس حريمي بقيمة 45 ألف درهم، حيث قامت بتسليمها إلى إدارة المكان وتم الاستدلال على مالكة الساعة خلال 8 ساعات فقط.

وتواصل معها فريق من إدارة المعثورات حيث أصيبت بالدهشة لأنها لم تكن تعلم أنها فقدت الساعة حيث ارتبطت بعد خروجها من المعرض بمناسبة عائلية وكانت على عجلة من أمرها ولم تلاحظ فقدانها للساعة، وتوجهت بالشكر الجزيل لشرطة دبي، فيما تم تكريم عاملة النظافة على أمانتها.

معثورات

وذكر العقيد عبد الله الشامسي مدير إدارة المعثورات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي انه يتم العثور على مبالغ مالية بدون أي أوراق ثبوتية حيث تخضع للفحص، وتبين أن بعض المعثورات النقدية عملات مزيفة يتم إتلافها والتأكد من أي معلومات قد تكشف عن صاحبها وتحويله للجهات المختصة.

وأفاد العقيد الشامسي بأنه فيما يتعلق بالعثور على المواد الغذائية يتم التخلص منها حفاظاً على الصحة العامة، خاصة إذا وجدت متروكة في أماكن مفتوحة، لافتاً إلى انه يتم العثور على مشتريات لمواد غذائية بشكل يومي وأن أصحابها لا يسألون عنها نهائياً، وفيما يتعلق بالمعثورات من الملابس والأحذية أو الاكسسوارات يتم تسليمها للجمعيات الخيرية للتصرف فيها.

وأشار الشامسي إلى أنه من أغرب المعثورات شاشات تلفزيون بكافة أحجامها أو أجهزة كهربائية أو بعض المشتريات التي يتم العثور عليها جديدة كلياً، داعياً أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مفقودات عبر موقع شرطة دبي أو زيارة أقرب مركز شرطة أو الاتصال على 901.

فقدان الأوراق الثبوتية

وأفاد العقيد عبد الله الشامسي مدير إدارة المعثورات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي انه لوحظ أن الرجال أكثر فقداً للمعثورات عن النساء خاصة فيما يتعلق بالأوراق الرسمية حيث تتلقى شرطة دبي استفسارات عن مفقودات هامة مثل بطاقات الهوية أو البطاقات الائتمانية أو الأوراق الثبوتية، وكذلك الأمر بالنسبة للمعثورات.

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