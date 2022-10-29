نشوة الرويني: عشق الثقافة والفنون سمة مشتركة بين الشعبين

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية، عقدت جلسة بعنوان «بين الإعلام الإماراتي والمصري... أجمل ما في التجربتين»، تحدثت فيها الإعلامية نشوة الرويني عن أبرز المظاهر والعناصر والمقومات الإعلامية المشتركة بين مصر والإمارات، بما فيها أوجه التعاون وتبادل العلاقات الثقافية والإبداعية في الصعد كافة.

وذلك في ضوء تجربتها الإعلامية والشخصية الممتدة ما بين مصر والإمارات. وأكدت الرويني أن الشعبين المصري والإماراتي يعشقان الثقافة والفنون الراقية، وكل يوم يستمر التعاون الإماراتي المصري في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية.

ووجهت نشوة الرويني في بداية الجلسة الشكر للجهة المنظمة للفعالية إذ أوضحت أن عنوان وموضوع الجلسة قريب من تجربتها الشخصية لأنها تعكس أجمل تجربتين لها بين الإعلام المصري والإماراتي، الأولى في مصر حينما تولت إدارة MBC في مصر وشمالي أفريقيا، وقالت الرويني:

كنا من أوائل الموجودين في مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية حيث أنتج مجموعة من البرامج المهمة مثل «من سيربح المليون؟» و«التفاح الأخضر»، و«كلام نواعم» و37 برنامجاً متميزاً آخر.

وأكملت الرويني بأنها دخلت في تجربة السينما العالمية وتمكنت من استقطاب تحالفات عالمية لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، وجذب مجموعة من أهم الاستثمارات السينمائية العالمية إلى مصر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز