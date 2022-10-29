سفيرة الدولة لدى مصر: «كوب 27 و28» يعززان العمل المناخي المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تعد نموذجاً يحتذى للعلاقات الأخوية بين الأشقاء.

مشيرة إلى أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» واستضافة مصر لـ«COP27» الشهر المقبل يعززان من التعاون المشترك في مجال العمل المناخي والبيئي، ويدعمان خطط البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت في حوار لوكالة أنباء الإمارات: أصبحت العلاقات الإماراتية المصرية نموذجاً يحتذى، من حيث قوتها ومتانتها، وقيامها على أسس راسخة من الاحترام والتقدير المتبادل، والمصالح المشتركة. وأكدت، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ترتبطان بعلاقات تاريخية، وقد أوصى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمصر.

وقال: نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، وقد كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام الاتحاد، ومنذ ذلك التاريخ استندت العلاقات الإماراتية المصرية على أسس الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة تحديات المنطقة.

وأشارت إلى التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، الذي أدى إلى ارتفاع في حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية.

وعن استضافة مصر لمؤتمر «كوب 27» والإمارات لمؤتمر «كوب 28»، قالت: إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون بين البلدين خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 في شرم الشيخ، فيما ستستضيف الإمارات مؤتمر cop28 عام 2023، لافتة إلى الاهتمام الكبير بتبادل الخبرات في مجال تغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بمخاطره وتحدياته على قطاعات التنمية المختلفة .

وأكدت أن الاحتفال يعد فرصة للتعبير عن أواصر الأخوة والعلاقات التي تجمع البلدين في المجالات كافة، انطلاقاً من حرص قيادة البلدين على تسريع وتيرة التعاون وتوسيعه ليشمل مختلف القطاعات الحيوية.

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