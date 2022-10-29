دبي تفوز باستضافة حدثين عالميين في المسالك البولية

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس شعبة الإمارات للمسالك البولية في جمعية الإمارات الطبية ورئيس المؤتمر الإماراتي الـ 11 للمسالك البولية والذي انطلقت فعالياته صباح أمس في فندق كونراد دبي بمشاركة 1000 طبيب ومتخصص 60 % منهم من خارج الدولة، أن دبي فازت باستضافة مؤتمر المسالك البولية الآسيوي نهاية سبتمبر من عام 2023 وذلك لأول مرة، إضافة إلى فوزها باستضافة المؤتمر العالمي لصحة الرجل لأول مرة على مستوى المنطقة.

وقال الدكتور عبدالقادر الزرعوني في تصريحات عقب افتتاح المؤتمر: إن مؤتمر هذا العام سيركز بشكل أساسي على موضوع «السلس البولي لدى النساء» خاصة مع انتشار المرض الواسع بين النساء. وقال الزرعوني: علاج السلس البولي يتوقف على حالة التشخيص فأحياناً قد يكون ناجماً عن التهابات وأحياناً يكون ناجماً عن عيوب خلقية وممكن أن يكون بسبب قلة الهرمونات أو السرطان أو التعرض لحادث .

وأضاف أن مستشفى خليفة التخصصي في أم القيوين أجرى علاجاً لـ 50 حالة باستخدام الروبوت الآلي للحالب والكلى والذي يطلق عليه «افي سينا» وبدقة عالية ونسب نجاح ممتازة، وهو ما سهل على المريض والطبيب.

وشهد المؤتمر عقد عدد من ورش العمل بمشاركة أطباء المسالك المتخصصين في علاج صحة الرجل وأمراض الذكورة، من 9 دول عربية بالإضافة إلى خبراء يمثلون الدول الأوروبية.

وقال الدكتور ياسر فرحات استشاري المسالك البولية: إن الهدف من المؤتمر التعرف على أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال، ومحاولة إيجاد نواة لتوحيد الممارسات وأن يكون هناك توافق عام في طرق تشخيص وعلاج أمراض الذكورة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز