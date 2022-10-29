«المكتب الذكي» يعزز مهارات موظفي «كهرباء دبي» في الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي قناة جديدة لرفع مستوى وعي موظفيها حول أهمية أمن المعلومات، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على مواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية.

فإلى جانب النشرات الداخلية التوعوية ورسائل البريد الإلكتروني، والمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الهيئة لموظفيها على مدار العام، بات بإمكان موظفي الهيئة الاطلاع على أحدث سبل إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني من خلال تطبيق «المكتب الذكي».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تلتزم الهيئة بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لضمان الاستعداد الكامل لكل ما تحمله التكنولوجيا من تحديات إلى جانب ما توفره من فرص، لا سيما في ضوء الانتشار الواسع للتقنيات الذكية والتطور التقني الهائل والنمو المتسارع في التحول الذكي واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء.

وتتبنى الهيئة إطار عمل شامل لضمان الأمن الإلكتروني وفق إطار حوكمة يتم تطويره بشكل مستمر انسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. ونحرص في الهيئة على توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الالكتروني، ودعم الابتكار في الفضاء الإلكتروني مما يرسخ مكانة دبي بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، وجعلها مقياساً إرشادياً للمدن الذكية.

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وأضاف الطاير: تعتمد الهيئة نظام أمن المعلومات «ISR» التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني، وسجلت الهيئة خلال العام 2021 نسبة 100% ضمن مؤشرات الأداء التابعة للمركز، كما تحافظ بشكل دائم على نتيجة 5/‏‏5 ضمن مؤشر الأمن السيبراني الشهري التابع للمركز.

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