«نافس» يوقع 5 مذكرات تفاهم لرفع تنافسية وتمكين الكوادر الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) 5 مذكرات تفاهم خلال حفل لدعم برنامج «كفاءات»، أقيم في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي.

وذلك مع كل من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (أكتفيت)، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وكلية دبي للسياحة، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، وأكاديمية اتصالات، وذلك بهدف زيادة مشاركة الإماراتيين بين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع تنافسيتهم عبر مجموعة من برامج التدريب والتمكين والتأهيل المهني.

ويهدف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) من خلال برنامج «كفاءات» إلى تطوير مهارات الإماراتيين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص، ورفع كفاءتهم في التخصصات المهنية التي يرغبون بها.

وتعليقاً على المبادرة والمذكرات قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: يأتي دعم وتطوير برنامج «كفاءات» الذي تم إطلاقه ضمن حزمة مبادرات «نافس» بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في التخصصات المهنية التي تشكل عصب الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لاسيما في القطاع المصرفي والرعاية الصحية والتجزئة، وغيرها من القطاعات.

وأضاف: أضفنا إلى قائمة شركائنا مجموعة جديدة من مراكز التدريب والجهات المتخصصة بتقديم التدريب ورفع الكفاءة المهنية، ونفخر بهذه الشراكات التي تكرس التعاون بين الأطراف المعنية لدعم مواطني الدولة الباحثين عن عمل .

تمكين

وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: يسعدنا أن نشهد تعاوناً واستجابة كبيرة من مختلف المؤسسات الأكاديمية ومراكز التدريب، لدعم المسيرة المهنية لأبناء الوطن، وتمكينهم من امتلاك الخبرات والمهارات اللازمة لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، لاسيما في ظل الحاجة إلى مهارات أكثر تطوراً وانسجاماً مع تطور سوق العمل.

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