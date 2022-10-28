سفير الإمارات لدى البرازيل يلتقي الأمين العام لدول مجموعة «الكاريكوم» الكاريبية

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، الدكتورة كارلا بارنيت الأمين العام لدول مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية «الكاريكوم» في مقر المنظمة بمدينة جورج تاون.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول المجموعة، إضافة إلى استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير أن العلاقات بين دولة الإمارات ودول مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية في تقدم مستمر، وأن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع دول المجموعة، مشيداً بمشاركتها الإيجابية في إكسبو 2020 دبي.

من جانبها، أثنت الدكتورة كارلا بارنيت على التنظيم المميز والجهود المبذولة التي قامت بها دولة الإمارات لإنجاح إكسبو 2020 دبي، والذي شكل فرصة لأعضاء دول مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية للمشاركة فيه.

وقدمت نبذة عن مسيرة التعاون الاقتصادي وجهود التكامل بين الدول الأعضاء والتحديات التي تواجه هذه المسيرة وخاصة خلال أزمة «كوفيد19».

وأشادت بدور قيادة دولة الإمارات الرشيدة في تقديم المساعدات في المجالات التنموية للدول الأعضاء في مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية.

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