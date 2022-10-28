انطلاق المؤتمر الأول لأمراض القلب والأوعية الدموية للأجنة وحديثي الولادة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الأول لأمراض القلب والأوعية الدموية للأجنة وحديثي الولادة في منطقة الشرق الأوسط ويستمر يومين في فندق روزوود أبوظبي بمشاركة كبار الخبراء والمحليين الدوليين لمناقشة أحدث المعايير والابتكارات المتعلقة برعاية أمراض القلب والأوعية الدموية للأجنة وحديثي الولادة.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وبتنظيم من مستشفى الكورنيش ومدينة الشيخ خليفة الطبية التابعتين لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال ومركز شنايدر لطب الأطفال في إسرائيل وبالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي الشريك الاستراتيجي في هذا المؤتمر.

وقال سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة» تقديم الرعاية لحالات أمراض القلب والأوعية الدموية للأجنة وحديثي الولادة يعتبر مجالاً بالغ الأهمية ويظهر الجانب الأكثر تعاوناً في المجال الطبي ويشمل هذا النوع من الرعاية العديد من التخصصات الطبية الأمر الذي يجعل هذا المؤتمر يقدم مزيجاً غنياً من المعلومات القيمة التي يتناولها أبرز الخبراء ويسلط الضوء على أهم الموضوعات ذات الصلة.

وأضاف أن ارتفاع عدد الأطفال في منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ مؤخراً أدى إلى زيادة التركيز على الرعاية الصحية لمراحل ما قبل الولادة والرضع والأطفال والزيادة المتزامنة في الاستثمارات الحكومية في هذا المجال وتلتزم «صحة» بتقديم خدمات رعاية صحية ذات مستوى عالمي لهؤلاء باستخدام العلاج والتكنولوجيا الأكثر تقدماً.

ويغطي المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع بما فيها علم الوراثة لأمراض القلب وتصوير الأجنة وحديثي الولادة واستعراض حالات محددة من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأجنة والرعاية الخاصة بالتوليد والأم وعلاجات الجنين المبتكرة ورعاية حديثي الولادة المصابين بأمراض القلب بما في ذلك القسطرة والتدخلات الجراحية والجوانب الاجتماعية والنتائج طويلة المدى لأمراض القلب الخلقية في الشرق الأوسط.

وقالت روث فراي نائب رئيس الاستراتيجية العالمية وتطوير الأعمال في مستشفى فيلادلفيا للأطفال يدعم المؤتمر التعاون بين عدد من الخبراء من الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم العربي الملتزمين بتقديم أفضل رعاية صحية للأطفال في جميع أنحاء العالم.

من جانبها قالت الدكتورة إفرات برون- هارليف الرئيس التنفيذي لمركز شنايدر لطب الأطفال: «لقد ساهم إبرام الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات ودول عربية أخرى في خلق فرص جديدة للتعاون في مجال الرعاية الصحية وكانت نتيجته تبادل المعرفة وتحسين نتائج المرضى والشراكات المستدامة لتقديم رعاية أفضل ويعد تعاوننا هذا مع «صحة» ومستشفى فيلادلفيا للأطفال بمثابة شهادة على الإنجازات الهائلة التي يمكن أن نحققها نتيجةً لزيادة مستويات التعاون الدولي في قطاع الرعاية الصحية».

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