سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس سلوفينيا

المصدر: ليوبليانا - وام

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قدم حمد علي الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، أوراق اعتماده إلى بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى سلوفينيا، وذلك في القصر الرئاسي في العاصمة ليوبليانا.

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس جمهورية سلوفينيا السفير تحياته إلى القيادة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية سلوفينيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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