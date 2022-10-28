برنامج «الإمارات العالمية للألمنيوم للصحة النفسية» يفوز بجائزة إقليمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن حصول برنامجها للصحة النفسية «سلامة»، على جائزة «أفضل مزايا للموظفين وأفضل استراتيجية لرفاهية الموظفين» وذلك ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية 2022.

ووسعت الإمارات العالمية للألمنيوم نطاق برنامجها للصحة النفسية الموجه لموظفيها بشكل كبير في فترة تفشي جائحة «كوفيد-19» إذ تضم الشركة ما يزيد على 170 موظفاً حاصلاً على التدريبات الأساسية ومؤهلاً لتقديم الدعم الأولي والنصائح والإرشادات في مجال الصحة النفسية في مختلف مواقع الشركة.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نسعى إلى أن نكون نموذجاً يحتذى به في حماية الصحة النفسية للعاملين في قطاع صناعة الألمنيوم العالمية.

وذلك بالتركيز على توفير بيئة آمنة نفسياً، مع توفير الدعم لمن يحتاجون إليه، إلى جانب نشر ثقافة المناقشات المفتوحة عن الصحة النفسية. وتعود هذه الجهود بالنفع على مختلف العمليات، لأن الشركات التي تهتم بالصحة النفسية لموظفيها يمكنها تبني الابتكار، واستقطاب أفضل المواهب.

نصائح

أطلق برنامج «سلامة» في عام 2017 لمساعدة موظفي الإمارات العالمية للألمنيوم وعائلاتهم، وتقديم النصائح العملية، وتوفير مختلف الموارد اللازمة لمعالجة القضايا الشخصية.

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