459 مشاركاً في ملتقى الروح الإيجابية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ملتقى الروح الإيجابية الثاني لأفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، ونادي نافي الرياضي، وفريق فتيات الإمارات للتطوع، وذلك في حديقة إدارة الشؤون الرياضية في نادي ضباط شرطة دبي، وشارك في الملتقى 459 مشاركاً.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالإنابة، أن الملتقى جاء ترجمة لأهداف مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية، المتمثلة بالارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم، منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم، مع نبذ كل أشكال الكراهية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة أداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

وقدم العميد المنصوري شكره للإدارات العامة، وشركاء المبادرة الداعمين لأهداف الملتقى، وتنظيم محاضرات توعية وورش عمل، وهم: الرقيب الأول موسى جوليد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مركز حماية الدولي، والعريف الأول عمر مسلم عثمان أفلاطون، من الإدارة العامة للمرور، وأميرة عبدالله بن سلم، من الإدارة العامة للعمليات، والدكتورة لينا ملوخ من جامعة زايد، ومجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي.

ومن جانبها، قالت فاطمة بو حجير، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، إن الملتقى يأتي لترسيخ الدور المجتمعي لشرطة دبي، وشعورها بالمسؤولية تجاه النشء والأسرة، بشأن ضرورة استثمار وقتهم في مختلف المجالات التعليمية والرياضية والتوعوية، لما في ذلك من أثر إيجابي في بناء شخصيتهم.

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