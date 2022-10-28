انطلاق «مهرجان مجمع دبي الرقمي» في واحة دبي للسيليكون

المصدر: وام

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انطلقت في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، فعاليات "مهرجان البحيرة" Live@theLake والذي يستمر حتى 30 ديسمبر المقبل مستعرضاً العديد من النشاطات والفعاليات الترفيهية والتجارب الاستثنائية لزوار وسكان مجتمع الواحة.

وقام الدكتور جمعة المطروشي مدير عام واحة دبي للسيليكون بإطلاق المهرجان في احتفالية في مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون بحضور مسؤولين وموظفين ورعاة وشركاء المهرجان وأعضاء من مجتمع الواحة وشركاتها.

وقال الدكتور جمعة المطروشي: "نواصل في واحة دبي للسيليكون إطلاق المبادرات المجتمعية المتنوعة بهدف إبراز وتعزيز التجربة الاستثنائية للعيش والعمل والترفيه بالواحة، والتي تستنبط خصالها وروحها من إمارة دبي الوجهة المثلى للعمل والعيش والترفيه عالمياً ..تهتم "دييز" السلطة التي تنضوي تحت مظلتها واحة دبي للسيليكون بتحقيق اعلى مستويات التكامل المهني والمعيشي للشركات والافراد بما ينصب وينعكس في جودة الحياة ونمطها لكافة الفئات المرتبطة فيها ..ومن هذا المنطلق أطلقت الواحة مهرجان البحيرة الأول من نوعه في الواحة الذي يركز على تكريس نمط حياة صحي في مجتمع الواحة بالتركيز على اللياقة البدنية والنشاطات الرياضية والمنتجات الحرفية والإبداعية وتحقيق التوزان بين الحياة والعمل وتعزيز التوعية الصحية".

وتتنوع فعاليات المهرجان لتشمل مركز تحدي دبي للياقة الذي ينطلق هذا العام من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر ..كما يشمل فعالية مجتمعية وطواف الدراجات الهوائية الداعم لمن يواجهن مرض سرطان الثدي والمتعافيات منه وفعالية للركض ..كما يتضمن البرنامج سلسلة من العروض الترفيهية والفنية الحية وسوقاً للحرف اليدوية والمشغولات الفنية وطيفاً واسعاً من خيارات تناول الطعام وتذوق الأطباق من المطابخ العالمية.

ويشهد المهرجان فعالية "قرية كرة القدم" العائلية التي توفر منطقة لحضور البث الحي لمباريات بطولة كأس العالم "FIFA" قطر 2022 على شاشات عملاقة وذلك في فندق "راديسون رد" – واحة دبي للسيليكون بالإضافة إلى ألعاب إلكترونية وترفيهية تتمحور حول كرة القدم.

كما تتخلل المهرجان فعالية "مهرجان الشتاء" في الواحة، والتي تقدم نشاطات وألعاب متنوعة تواكب المناسبات الوطنية وموسم العطلات في ساحة عامة.

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