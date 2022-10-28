مستشفى كليفلاند يستخدم أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج السكتة الدماغية

المصدر: وام

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يستخدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي نظام ARTIS Icono وهو أحدث أنظمة التدخل الجراحي لعلاج السكتة الدماغية في المنطقة.

ويجمع الابتكار تقنيات التصوير ثنائية وثلاثية الأبعاد بالذكاء الاصطناعي ويعتبر ابتكاراً علاجياً بات متوفراً للمرضى المصابين بالسكتة الدماغية في الإمارات ليزيد من فرص النجاة والتعافي من هذه الحالة الصحية المزمنة التي تحدث نتيجة تشكل خثرة دموية داخل الدماغ.

وقال الدكتور خليل وصفي زهرا رئيس قسم الجراحة العصبية التداخلية في معهد الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.. " يعتبر الوقت عنصراً حاسماً عند الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية وهي أكثر أنواع السكتة الدماغية شيوعاً وبمرور الدقائق لدينا عملياً مدة أقصاها ست ساعات منذ بدء ظهور الأعراض لإجراء ما يدعى استئصال الخثرة العصبية وهو إجراء يعمل على إذابة الجلطة في دماغ المريض.

وأضاف " بفضل هذا النظام الجديد يمكننا إجراء هذه العملية بسرعة أكبر الأمر الذي يساهم في زيادة فرص شفاء مرضى السكتة الدماغية وبقائهم على قيد الحياة".

وفي التدخل التقليدي لعلاج السكتة الدماغية يخضع المرضى للتصوير المقطعي المحوسب ويراجع الجراحون الصور يدوياً قبل إجراء عملية إذابة الخثرة الدموية إلا أن هذا النظام الجديد يرتقي بهذه العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم جودة تصوير فائقة للصورة عبر إعادة تركيب الصورة بشكل مباشر ولذلك يتمكن الجراحون من تخطي إجراء التصوير المقطعي المحوسب للبدء بالعلاج مباشرة ومن شأن هذه العملية توفير الوقت ومنح الجراحين تصوراً كاملاً عن حالة المريض بما يقوده إلى تحقيق مخرجات علاجية أفضل وتقليل أضرار السكتة الدماغية إلى أدنى حدود ممكنة.

وقال " وفقاً لمنظمة الصحة العالمية تقع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية على شخص واحد بين كل أربعة أشخاص خلال حياته مشيرا إلى أن ارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسكتة الدماغية وتعتبر هذه الحالة الصحية سبباً رئيسياً للإصابة بالعجز هنا وثالث أسباب الوفاة. لذلك تنطوي خطوة إتاحة هذا الخيار العلاجي المتطور على أهمية كبيرة اليوم إذ سيساعدنا هذا النظام في نهاية المطاف على منح مرضى السكتة الدماغية أرقى رعاية ممكنة وأفضل فرصة ممكنة للشفاء والتعافي".

وسيتم تركيب النظام الجديد ضمن برنامج طب الأمراض الوعائية العصبية ومركز علاج السكتة الدماغية التابعين لمعهد الأعصاب في المستشفى والذي يقدم مجموعة شاملة من أحدث خيارات التشخيص والعلاج للمرضى المصابين بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

واحتفاءً باليوم العالمي للسكتة الدماغية الذي يصادف في 29 أكتوبر يشجع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أفراد المجتمع على معرفة الإشارات الأولى لحدوث السكتة الدماغية لأن دقائق قليلة قد تكون كفيلة في إنقاذ حياة المصاب وتشمل " تدلي الوجه وضعف الذراع وصعوبة الكلام " وعند حدوث أي من هذه الأعراض يجب الاتصال بالطوارئ على الفور.

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