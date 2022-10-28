محمد بن راشد يدعو لرفع علم الإمارات 3 نوفمبر

المصدر: البيان

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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، الوزارات والمؤسسات كافة إلى رفع علم الإمارات في الـ 3 من نوفمبر المقبل، احتفالاً بيوم العلم.

وقال سموه، "3 نوفمبر القادم تحتفل دولتنا بيوم العلم، ندعو كافة وزاراتنا ومؤسساتنا لرفعه بشكل موحد الساعة 11 صباحاً في ذلك اليوم. سيبقى علمنا مرفوعاً .. سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقاً .. ستبقى راية عزنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء الإنجاز والولاء والوفاء".

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