6 إجراءات للسلامة عند تعطل المركبة أثناء القيادة
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بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح إجراءات السلامة المرورية عند تعرض المركبة لعطل فجائي أثناء القيادة خصوصًا في الفترة الليلية من خلال 6 قواعد مهمة.
1- عند تعطل المركبة يجب الابتعاد عن الطريق واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ.
2- استخدام كتف الطريق الأيمن فقط في حالة الضرورة القصوى.
3- استخدام الإشارات الرباعية التحذيرية.
4- وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة المتعطلة بمسافة كافية لتنبيه سائقي المركبات الأخرى.
5- تجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة أو في الطريق من أجل سلامتك.
6- اتصل بهاتف الطوارئ 999 لطلب المساعدة.
6 إجراءات للسلامة عند تعطل المركبة أثناء القيادةhttps://t.co/I9TTBbhyGa @ADPoliceHQ pic.twitter.com/7HsUDgarpA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 28, 2022