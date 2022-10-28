6 إجراءات للسلامة عند تعطل المركبة أثناء القيادة

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح إجراءات السلامة المرورية عند تعرض المركبة لعطل فجائي أثناء القيادة خصوصًا في الفترة الليلية من خلال 6 قواعد مهمة.

1- عند تعطل المركبة يجب الابتعاد عن الطريق واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ.

2- استخدام كتف الطريق الأيمن فقط في حالة الضرورة القصوى.

3- استخدام الإشارات الرباعية التحذيرية.

4- وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة المتعطلة بمسافة كافية لتنبيه سائقي المركبات الأخرى.

5- تجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة أو في الطريق من أجل سلامتك.

6- اتصل بهاتف الطوارئ 999 لطلب المساعدة.

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