راشد بن حميد يفتتح 5 حدائق سكنية بتكلفة 5.6 ملايين درهم

المصدر: عجمان - وام

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افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 5 حدائق مجمعات سكنية في منطقة الحليو والجرف والحميدية والروضة، على مساحة 17.000 متر مربع، وبتكلفة 5 ملايين و600 ألف درهم، وذلك في إطار حرص الدائرة على زيادة المساحات الخضراء في الإمارة والارتقاء بها لتكون إحدى أهم المدن الخضراء في العالم، والتي يتوفر فيها مقومات العيش الآمن والأجواء الصحية.

كما كرّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي 22 فائزاً في جائزة عجمان للزراعة بدورتها الـ 13، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والمهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، وأحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، ورعاة الجائزة، وشركاء النجاح.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الدائرة تضع خطة شاملة ومتكاملة تغطي كل مناطق الإمارة، لتوفير متنفسات طبيعية للسكان، كما تدعم كل النماذج الناجحة في مجال الزراعة وتسعى لمكافأتها، لتكون قدوة إيجابية للجميع، مبيناً أن الجائزة نجحت على مدار الدورات الماضية في استقطاب فئات وشرائح المجتمع الرائدة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأبرزت الصورة المشرقة لحدائق المساجد، والحدائق الداخلية والخارجية والحدائق المنتجة.

وتحدث رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تفاصيل الحدائق، التي افتتحها خلال الحفل، موضحاً أن الدائرة تهدف لجودة الحياة وسعادة كل فرد في المجتمع، وعليه تبنت مشاريع حدائق المجمعات السكنية والهادفة لتوفير أماكن مفتوحة للأطفال والعائلات وتمكينهم من قضاء أوقات سعيدة وسط أماكن، تتوفر فيها المساحات الخضراء والجلسات والألعاب والممرات، بالإضافة للمواقف.

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