اكتمال استعدادات الفجيرة لاستضافة المؤتمر العالمي لـ«بيئة المدن»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المهندس محمد سيف الأفخم رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي لبيئة المدن 2022، الذي يعقد تحت شعار «تطبيقات المدن الذكية المستدامة والمرنة»، أن الفجيرة تستضيف لأول مرة النسخة الـ11 من المؤتمر العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر المقبل.

موضحاً أن المؤتمر يجمع القادة والخبراء وأبرز صناع القرار العالميين تحت مظلة واحدة لمناقشة الاستراتيجيات والسياسات العالمية للمدن الذكية المستدامة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة للحدث.

أهداف

وأوضح الأفخم أن المؤتمر يركز على 6 أهداف رئيسية تتمثل في: التعرف على التشريعات العالمية للمدن الذكية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية للمدن الذكية، وكذلك التعرف على أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية المهمة، كالطاقة المتجددة والنقل المستدام، والتفاعل مع أنظمة إدارة المعلومات للتنبؤ بالتحديات المستقبلية، إضافة إلى استشراف مستقبل المدن الذكية.

وذكر أنه تم اختيار 15 محوراً لتغطية كافة الموضوعات ذات الصلة بالمدن الذكية، من أبرزها: التحول الذكي للمدن، والتقنيات الذكية لتعزيز استدامة المدن، وعمليات صنع القرار المتعلقة بالنمو الأخضر، إلى جانب التركيز على دور الشباب والابتكار في مواجهة تحديات الاستدامة، ودور المرأة في الاستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الاقتصاد الأزرق.

تنافسية

وقال المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: نستعد عبر منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك لاستضافة المؤتمر العالمي «بيئة المدن» 2022 للمساهمة في تعزيز تنافسية الفجيرة وتأكيد ريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الدورة الـ11 من المؤتمر تكتسب أهمية خاصة، حيث تؤكد ريادة الإمارات عالمياً في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز