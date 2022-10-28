استعراض أوجه التعاون العسكري بين الإمارات وتركيا

المصدر: إسطنبول - وام

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ترأس مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وفداً من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة لحضور افتتاح معرض «ساها إكسبو 2022» للدفاع والطيران، الذي انطلقت فعالياته في إسطنبول بمشاركة ما يزيد على 750 شركة تركية و250 أجنبية من 57 دولة.

ويستمر المعرض حتى 28 أكتوبر الجاري، ويهدف إلى جذب 30 ألف زائر من أصحاب الاختصاص في القطاع.

والتقى مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، على هامش المعرض الدكتور إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وجرى بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى محسن دبري، نائب وزير الدفاع التركي. وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار الضباط استعراض أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويرها، وبحث التعاون العسكري .

وأكد الظاهري عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، لا سيما في المجال الدفاعي والأمني، وأهمية تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين الإمارات وتركيا.

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