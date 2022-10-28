عوض الكتبي يتفقد مركز ميدكلينيك الطبي في دبي مول

المصدر: (دبي - البيان)

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تفقد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، مركز ميدكلينيك الطبي التابع لمجموعة ميدكلينيك الشرق الأوسط، والمجهز على أعلى مستوى، وذلك في دبي مول.

ويعد المركز خطوة تنفيذية قامت بها المجموعة لتوسيع نطاق خدماتها. ولدى جولته في المركز اطلع الكتبي على مجمل الخدمات والتسهيلات المتعددة المتوفرة، التي تشمل باقة حديثة من العلاجات والتقنيات المتطورة في مختلف التخصصات، كما تفقد التحديثات الأخيرة التي شهدتها عيادة «إنهانس» التابعة لمجموعة ميدكلينيك. وقدم الفريق الطبي للمركز شرحاً مفصلاً حول الخدمات الطبية، ومدى توافقها مع معايير الجودة والسلامة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: إن القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي للهيئة، وداعم مهم لتوجهاتها وأهدافها الرامية إلى إحاطة المجتمع وأفراده بأفضل الخدمات الطبية، والرعاية المتكاملة.

وبدوره قال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميدكلينيك الشرق الأوسط: تعتبر عيادة «إنهانس» الطبية ثمرة العمل والجهود المبذولة لتقديم خدمات فريدة من نوعها تجمع بين تجربة الرفاهية والخدمات الطبية عالية الجودة المعززة بأحدث التكنولوجيا، ومنها خدمات: طب الأسنان التجميلي، وصحة النساء التجميلية، وجراحة التجميل، وطب الصحة والعافية، والعلاجات الوريدية للصحة والجمال، ونحت الجسم والوجه، وصحة الرجل.

ومن جانبه، قال أحمد علي، المدير التنفيذي لمجموعة ميدكلينيك الشرق الأوسط: نود أن نعرب عن جزيل شكرنا وامتنانا للقيادة الرشيدة وحكومة الإمارات التي أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة بالدولة، كما نشكر هيئة الصحة بدبي على الدعم اللامحدود الذي نتلقاه من الهيئة لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية المتاحة لأفراد المجتمع.

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