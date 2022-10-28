«التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي» تفوز بجائزة «القمة الخليجية للموارد البشرية»

المصدر: (دبي - البيان)

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فازت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي بجائزة القمة الخليجية للموارد البشرية عن فئة «إدارة التواصل خلال الأزمات» في القطاع الحكومي، التي تنظم سنوياً تقديراً للمساهمات والإنجازات الحكومية ومنظمات الأعمال والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذه المناسبة قال خلفان أحمد حارب رئيس اللجنة:

«سعداء بهذا التكريم الذي جاء ثمرة للجهد الكبير الذي بذله أعضاء الجهاز الإداري للجنة للعمل والتواصل مع موظفي الحكومة والجهات المختصة خلال الأزمات، وذلك بتحقيق مبدأ اللجنة القائم على الفصل في التظلمات المعروضة عليها من خلال تسخير الوسائل والإمكانات المتاحة للتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة، وذلك تحقيقاً للأهداف الحكومية في دفع عجلة العمل الإداري الحكومي دون توقف تحت مختلف الظروف، ومواصلة مسيرة التميز والحفاظ على جودة العمل الحكومي بهدف تحقيق الصدارة الدائمة».

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