التعاون الإعلامي بين الإمارات ومصر... نموذج لتعزيز تبادل التجارب العربية

المصدر: وام

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أكد سعادة سعيد محمد العطر الظنحاني، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن التعاون الإعلامي بين مصر والإمارات مستمر، وهو يشمل التنسيق المشترك وتبادل الخبرات المعارف بين مختلف المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين.

وأشار سعادته خلال جلسة بعنوان "التعاون الإعلامي العربي.. الإمارات ومصر نموذجاً" إلى أهمية الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، حيث قال: "يشكل احتفالنا بخمسين عاماً من التعاون، فرصةً ذهبية نبدأ من خلالها مرحلة جديدة من التعاون وخاصة في العمل الإعلامي وصناعة المحتوى بين البلدين الشقيقين".

وشدد سعادة العطر على أهمية العمل المؤسسي الإعلامي المشترك بين الدول، في ظل النجاح الذي حققه هذا العمل على المستوى الإماراتي المصري.

وأثناء مداخلته في الجلسة التي شارك فيها كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين، وأدارتها الإعلامية المصرية منى الشاذلي، تحدّث سعيد العطر عن الآفاق الواعدة التي يحملها التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات وتحديداً القطاع الإعلامي، الذي تحول مؤخراً إلى قطاع محوري واستراتيجي يساهم في صياغة حاضر ومستقبل الدول.

وعن تفاصيل التعاون الإعلامي الإماراتي المصري، أضاف العطر " قمنا خلال العام الماضي 2021، بتدريب مجموعة من صنّاع المحتوى في جمهورية مصر العربية، كما نجحنا بالارتقاء بالعديد من مجالات التعاون على مستوى الإنتاج التليفزيوني، ونحن مستمرون في مسيرة التعاون والتنسيق المؤسسي الإعلامي بين البلدين بما ينعكس على مخرجات النمو في القطاع الإعلامي في دولة الإمارات ومصر على السواء".

ولفت سعادته إلى ضرورة الاعتماد على صناعة المحتوى كوسيلة أساسية لتقريب وجهات النظر بين الشعبين الشقيقين وتعزيز العلاقات بينهما بما يضمن المزيد من التقارب والتآخي حول مختلف المسائل والقضايا في المستقبل".

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية " نعمل على دراسة مشروع مذكرة تعاون، تساهم في دعم التنسيق الإعلامي المشترك بين الجانبين المصري والإماراتي، حيث نسعى لأن تكون آلية تعاون وتنسيق جديدة وواضحة نعمل من خلالها على تبادل الخبرات والمعارف في مجال الإعلام الحديث، معتمدين على الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة".

وأكد خصوصية العلاقات التاريخية الراسخة بين جمهورية مصر ودولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية وقوف البلدين وقفة واحدة في مختلف المجالات، والدعم الإماراتي المتواصل لمصر في شتى المجالات.

وقال ضياء رشوان " إن هذه الفعالية تسعد قلبنا كثيراً، ونحن فخورون بما وصلت إليه العلاقات الإماراتية المصرية من تعاون وثيق على كافة المستويات، وخاصة الإعلامية، حيث جاءت العلاقة الإعلامية الطيبة بين البلدين الشقيقين تتويجاً للمحبة والاحترام المتبادل بين البلدين".

وتطرّق إلى الدور الهام والبارز للصحفيين المصريين في دعم مسيرة الإعلام والصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات في المجال الإعلامي والصحفي بين البلدين يشكل نموذجاً مميزاً للتعاون والتنسيق والارتقاء بالمعارف على مستوى العالم العربي والمنطقة.

واختتم ضياء رشوان " الجيل الجديد من الصحفيين هم أكثر وعياً عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات، وهو ما ساهم في تعزيز تبادل العلاقات الثقافية بين الدولتين."

يذكر أن فعاليات "مصر والإمارات قلب واحد" والتي تأتي في إطار الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات بين البلدين، انطلقت يوم 26 أكتوبر 2022 في العاصمة المصرية، وتستمر ليومين متتاليين، بحضور شخصيات دبلوماسية ووزراء من الجانبين الإماراتي والمصري، إضافة إلى نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والإعلام والاقتصاد في البلدين.

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