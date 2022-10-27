دفاع مدني دبي ينفذ تمرين إخلاء استراتيجياً في دار دبي للأوبرا

المصدر: دبي -شيرين فاروق

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نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي صباح اليوم تمرين إخلاء استراتيجي مشتركا، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ( الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات و الكوارث، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة الطرق و المواصلات دبي، هيئة كهرباء و مياه دبي، بلدية دبي، الهلال الأحمر الإماراتي)، وذلك بمشاركة (59) من ضباط و صف الضباط وأفراد الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي و(15) آلية من مركز إطفاء الاتحاد، مركز إطفاء القوز و مركز إطفاء زعبيل.

شهد التمرين حضور اللواء جمال بن عاضد المهيري، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة والعميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد المدير العام لشؤون الحماية والسلامة والعقيد خبير فراس بالحصا الشامسي، مدير إدارة العمليات المركزية، وذلك ضمن خطة تقييم وتطوير كفاءة وجاهزية قطاع الدفاع المدني.

وأشار اللواء جمال بن عاضد المهيري، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة، إلى أن التمرين يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، لضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الحوادث، واختبار أجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والأنظمة الذكية في كل المنشآت، والوقوف على مدى فاعلية الخطة الداخلية للسلامة، وجاهزية فرق الطوارئ في المرافق العامة والخاصة والتطبيق الفعال لخطط الإخلاء.

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