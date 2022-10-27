«إريث» تفتتح أول مصنع إماراتي لإنتاج موانع التسرب برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت مجموعة إيريث الشرق الأوسط، لمنتجات مانعة للتسرب بقطاعات الطاقة والكيماويات والطاقة النووية والمعادن والتعدين وغيرها من القطاعات الحيوية، افتتاح مصنعها لمنتجات منع التسريب «إريث إندستريز» في منطقة الحمراء الصناعية برأس الخيمة، ويسهم المصنع الأول من نوعه في الإمارات على خفض استيراد منتجات وحلول الأختام الأجنبية إلى الإمارات، وتصدير المنتجات إلى دول أخرى بعد تلبية الطلب المحلي.

وقال ريتشارد إس. إدوين الرئيس التنفيذي لمجموعة إريث: «بدأنا مراحل إنشاء المصنع في أبريل من العام الجاري بتكلفة استثمارية 4 ملايين درهم على قطعة أرض مساحتها 6500 قدم مربعة في منطقة الحمراء الصناعية، مدعوماً بالذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل لبدء الإنتاج ضمن المرحلة الأولى بحلول ديسمبر من العام الجاري، على أن يتبعها تطوير المرحلة الثانية».

وأضاف: «يوفر المصنع الجديد لعملائنا في الإمارات والشرق الأوسط، الحشيات الصناعية عالية الجودة ومنتجات الختم المصنوعة محلياً، والتي تخرج من مصنع التصنيع الحديث في رأس الخيمة»، لافتاً إلى أن المصنع بدأ في تلقي طلبات الحشيات الصناعية ومنتجات مانع التسريب من بلدان أخرى، ونأمل أن ندير المصنع بكامل طاقته في غضون بضعة أشهر، كما تم قبولنا وتسجيلنا من قبل جميع مالكي أصول النفط والغاز والمياه والطاقة لنصبح المورد المفضل لديهم.

وأضاف: «يتماشى استثمارنا الجديد مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ويدعم برنامج «اصنع في الإمارات» لزيادة القيمة داخل الدولة، والإنتاج الصناعي الذي سيقلل الاعتماد على الاستيراد». وأكد أن شركة إيريث إندستريز تسهم بخطوة صغيرة نحو تعزيز أداء اقتصاد الإمارات، إذ ستساعد الدولة في مجال الصادرات، ويأتي افتتاح المصنع الجديد في ظل التوقعات بنمو سوق موانع التسريب والحشيات الصناعية العالمية بمعدل نمو سنوي 5.7% بحلول عام 2029، وفقاً لتقارير منصة فورتشن للأعمال.

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