فتح باب التسجيل في جائرة عجمان للقرآن الكريم بدورتها الـ16

المصدر: عجمان - وام

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أعلن محمد عبدالله الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم فتح باب التسجيل للمشاركة والتنافس على جائزة عجمان للقرآن الكريم بدورتها الـ16 وذلك حتى 24 نوفمبر المقبل على أن تجري التصفيات الأولية حتى 12 ديسمبر المقبل والتصفيات النهائية في الثالث من مارس القادم ونوه إلى أن الحفل الختامي وتكريم للفائزين سيقام في شهر رمضان المبارك.

وقال الحمادي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن جائزة عجمان للقرآن الكريم تعد من أبرز الجوائز التي يعمل المركز على تنظيمها وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في إطار العناية بالقرآن وأهله وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لأعمال الجائزة وتكريم المتميزين فيها وحرصه واهتمامه بجميع شرائح المجتمع وكل ما يمكن أن يعزز من مكانة القرآن الكريم.

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