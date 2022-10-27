سفير الإمارات يشارك في لقاء وزير خارجية اليابان بالسفراء العرب

المصدر: طوكيو - وام

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شارك شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان في اللقاء الذي عقده هياشي يوشيماسا وزير الخارجية الياباني، لأعضاء مجلس السفراء العرب.

وأكد وزير الخارجية الياباني خلال اللقاء، أن اليابان تولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة طويلة الأمد مع الدول العربية، معرباً عن أمله في مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وناقش الوزير الياباني مع السفراء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى قضية السلام في الشرق الأوسط، واتفقوا على التعاون الوثيق على الصعيدين الثنائي والدولي.

ومن جهته قال الفهيم: إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الدول العربية واليابان، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة وتنويع الاقتصاد.

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