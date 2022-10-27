"أوقاف دبي" و"زوماتو" تتفقان لدعم مبادرة "خبز السبيل"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتفقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي وشركة توصيل الطعام زوماتو على إطلاق خدمة تتيح لمتعاملي زوماتو التبرع عبر التطبيق الإلكتروني للشركة بهدف دعم مبادرة "خبز السبيل".

ونوه علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، بأهمية انضمام منصة زوماتو لمبادرة "خبز السبيل" وتوفير قناة جديدة للتبرع ودعم المبادرة، وقال المطوع إن التعاون سيتيح لمتعاملي زوماتو فرصة المساهمة في توفير خبز طازج مجاني لفئة العمال والمحتاجين.

وأكد المطوع أن المؤسسة حريصة على التعاون مع كافة الجهات القادرة على المساهمة في المبادرة وتوفير قنوات متعددة يمكن التبرع من خلالها لدعم المبادرة الخيرية، وأضاف أن الإقبال المجتمعي على المشاركة في المبادرة يعكس القيم النبيلة المتأصلة في مجتمع الإمارات أفراداً ومؤسسات.

من جانبها، قالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف، إن مبادرة خبز السبيل هي مشروع وقفي مبتكر يدعم الأسر المحتاجة وفئة العمالة من خلال الأجهزة الذكية، وشكرت التميمي شركة زوماتو على دعمها للمبادرة من خلال توفير ميزة التبرع عبر تطبيقها الإلكتروني.

بدورها، أكدت نيها سود نائب رئيس زوماتو، أن عملية التبرع لدعم مبادرة خبز السبيل عبر تطبيق زوماتو بسيطة وميسرة، حيث سيتمكن المتعامل اختيار التبرع من التطبيق بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 500 درهم في كل مرة يقدم فيها طلباً من خلال التطبيق وتحويل المبلغ المحصل إلى المؤسسة لتمويل المبادرة التي ستقدم الخبز المجاني الطازج للمحتاجين بمجرد الضغط على زر الطلب من خلال آلات البيع المنتشرة في أسواق بمناطق مختلفة في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز