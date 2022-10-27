استعراض استراتيجيات وخطط حكومية لتعزيز جودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

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استعرض المشاركون في اجتماع الشبكة الحكومية للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة، نماذج من استراتيجيات وخطط حكومية تم مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وتم خلال الاجتماع عرض استراتيجية وزارة الداخلية لجودة الحياة الأمنية، والخطة الاستراتيجية لجودة الحياة الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى أحدث مستجدات الاستبيان الوطني لجودة الحياة 2022.

وعقد الاجتماع بحضور 40 من أعضاء الشبكة الحكومية للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة، الذين يمثلون مختلف المؤسسات والجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وعرضت أمل البلوشي، رئيس فريق جودة الحياة بوزارة تنمية المجتمع، مستجدات الاستبيان الوطني لجودة الحياة 2022، والذي سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن نتائجه وتعميمها على مختلف الجهات والقطاعات، للعمل على توصياتها وربطها بمبادرات نوعية تسهم في التقدم في مؤشر جودة الحياة.

وأكدت أهمية دور الرؤساء التنفيذيين في رحلة تعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في قطاعات التعليم والصحة والمجتمع والاقتصاد والإسكان والموارد البشرية والخدمات الحكومية، وفقاً للتحديات والمستجدات التي يتم رصدها بشكل دوري من خلال الاستبيان الوطني لجودة الحياة.

آلية عمل

وناقش الاجتماع آلية عمل شبكة الرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة، خلال المرحلة المقبلة مع الجهات الحكومية، بهدف إطلاق مبادرات نوعية تستجيب للتحديات الراهنة، وتحقق أفضل النتائج المساندة لرؤية التنمية والتطوير.

وفي إطار دعم وتعزيز الاستراتيجيات والخطط الحكومية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، استعرض المقدم الدكتور عمر الشحي، مدير مركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية، استراتيجية وزارة الداخلية لجودة الحياة الأمنية، ودور المنظومة الأمنية في تحقيق رفاهية المجتمع.

رؤية

وتنسجم استراتيجية جودة الحياة الأمنية في وزارة الداخلية، مع رؤية أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، ورسالة «العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة حياة المجتمع من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة بطرق ذكية وبيئة محفزة للابتكار، وذلك حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات».

خطة

واستعرضت الدكتورة عائشة المهيري، مدير مكتب جودة الحياة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الخطة الاستراتيجية لجودة الحياة الصحية، والتي اشتملت على حزمة من المبادرات تستهدف تعزيز حوكمة جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات مؤشـراتها الاستراتيجية، وتحسين جودة الحياة الصحية والجسدية والنفسية والمؤسسية والمدرسية، ونشر وترسيخ ثقافة وممارسات جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع.

محرك

تعد الشبكة الحكومية للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة، من المحركات الرئيسية لجودة الحياة في الحكومة الاتحادية والمحلية، ويعمل أعضاؤها على مواءمة جهود ومبادرات وخطط المؤسسات التابعين لها، مع الأجندة الوطنية لجودة الحياة، بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع الإماراتي، وذلك تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

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