الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

واوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:11 والمد الثاني عند الساعة 03:39 و الجزر الأول عند الساعة 07:50 و الجزر الثاني عند الساعة 21:11.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 00:22 و الجزر الأول عند الساعة 17:16 و الجزر الثاني عند الساعة 06:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 24 90 45

دبي 34 25 90 40

الشارقة 34 21 90 40

عجمان 33 25 90 45

أم القيوين 34 20 90 45

رأس الخيمة 35 19 95 35

الفجيرة 33 27 80 30

العـين 37 25 70 15

ليوا 37 22 80 25

الرويس 35 22 85 25

السلع 34 21 85 25

دلـمـا 33 26 85 30

طنب الكبرى 33 26 85 40

طنب الصغرى 33 26 85 40

أبو موسى 33 26 85 40

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