شرطة دبي تُخرِج 40 منتسباً بالدفعة الثانية من برنامج «مُجيب»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، تخريج الدفعة الثانية لبرنامج التميز والريادة «مُجيب»، الهادف إلى تأهيل وتمكين رأس المال البشري لقطاع التميز والريادة لمواجهة تحديات المستقبل، عبر تنسيبهم لبرامج تدريبية لتعزيز المهارات والقدرات التي تمكنهم من تقليد مناصب أعلى.

40 منتسباً

وعُقد حفل التخريج في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي، والعميد عبد الرحمن الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد دكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد بن مرداس، نائب الإدارة العامة للتدريب، وعدد من ضباط شرطة دبي.

وهنأ اللواء عبد القدوس العبيدلي، الخريجين البالغ عددهم 40 مُنتسباً ومُنتسبة من شرطة دبي، ممن التحقوا في 16 ورشة عمل مُتخصصة في مختلف المجالات المعرفية، والعلوم الشرطية، وبرامج القيادات الشرطية، مُثنياً على تجاوزهم لحصيلة الدورات التدريبية والبرامج المُعدة خصيصاً لبرنامج «مُجيب»، فيما وجه الخريجين بضرورة نقل كافة المعارف والخبرات التي اكتسبوها خلال دورات البرنامج إلى زملائهم في العمل، مُشيداً في الوقت ذاته، بجهود القائمين على برنامج «مُجيب»، ومُعدي ومدرسي المواد العلمية له.

وأكد أن البرنامج يأتي استجابة لحرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إعداد وتنمية رأس المال البشري في قطاع التميز والريادة، وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية لتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات وتخطيط الاستراتيجيات ورسم السيناريوهات المستقبلية لتبوؤ مناصب قيادية.

3 برامج

ويحتوي برنامج «مُجيب» 3 برامج رئيسية هي: برنامج قيادات القطاع، وبرنامج «وايلد» الخاص بإعداد وتنمية القيادات النسائية، وأخيراً برنامج «أكاديمية التميز والريادة للشباب»، ويستهدف برنامج «قيادات القطاع» مديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية، ويسعى إلى رفع كفاءتهم وضمان تعزيز ودعم قدراتهم من خلال التعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية العالمية، والجامعات والمراكز العلمية المتخصصة، وتنظيم الزيارات الميدانية للاطلاع على التجارب الرائدة في المؤسسات الوطنية، وكذلك رفع الكفاءة في استخدام أدوات الجودة بما يحقق التطلعات والأهداف الاستراتيجية لقطاع التميز والريادة.

ويستهدف برنامج «القيادات النسائية» تأهيل القيادات النسائية بقطاع التميز والريادة، من خلال تزويدهن بالمعارف عبر عدة برامج تدريبية، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات القيادية لزيادة كفاءتهن وتأهيلهن لتولي المناصب القيادية، فيما برنامج «أكاديمية التميز والريادة»، يهدف إلى تأهيل موظفي قطاع التميز والريادة من الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف عبر برامج تدريبية متخصصة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز