مواصلات الإمارات تجدد شهاداتها في نظام الإدارة المتكامل

المصدر: دبي - البيان

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أنهت مواصلات الإمارات إجراءات تجديد مجموعة شهاداتها الحاصلة عليها في نظام الإدارة المتكامل بعد اجتيازها بنجاح عمليات التقييم والتدقيق التي نفّذتها شركة إل آر كيو إي LRQA في عدد من مواقع الشركة في مختلف مناطق الدولة.

وأثنت فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات على نتائج التدقيق الداخلي والخارجي لنظام الإدارة المتكامل، مؤكدة حرص الشركة على تلبية أحدث معايير الجودة في مجالات عملها، وما يستدعيه ذلك من تنفيذ عمليات التدقيق اللازمة على نظام الإدارة المتكامل بشكل دوري، بغية تجديد الاعتمادات الخاصة بشهادات نظام الإدارة المتكامل لديها، والذي يضم حالياً 7 شهادات مختلفة، لافتةً إلى أن تعزيز مستويات الجودة في الخدمات التي تقدمها مواصلات الإمارات ينعكس بشكل إيجابي على نوعية ومستوى الخدمات المقدمة لمتعامليها، بما يسهم في تحقيق رؤية الشركة المتمثلة بالتميز والريادة في المواصلات والخدمات المستدامة.

وأشارت توكل إلى أن نظام الإدارة المتكامل يعتبر أحد المعايير الأساسية للمواصفات القياسية الدولية، ومن الواجب التأكد من كفاءته وفاعليته بشكل مستمر ومدروس، بما يتكامل مع القيم المؤسسية التي تتبناها مواصلات الإمارات، في مجالات العناية والمسؤولية والسلامة والاحترافية في الأداء.

وكانت شركة إل آر كيو إي LRQA - المانحة لشهادات الآيزو- أنهت الجولات الخارجية للتدقيق على نظام الإدارة المتكامل، والتي تم تنفيذها على مدى 12 يوم عمل من خلال 5 مدققين من الشركة، وشملت 34 وحدة تنظيمية وموقع عمل، بما في ذلك جميع الإدارات ومراكز الأعمال والفروع والمرافق بمختلف مواقع الشركة.

وترأس عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات الاجتماع الختامي مع الشركة المانحة، والذي عقد في مقر الإدارة العامة للشركة بحضور مجموعة من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومراكز الأعمال بمواصلات الإمارات.

وقال خالد شكر مدير إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، إن عمليات التدقيق شملت 7 مواصفات إدارية مختلفة وهي: نظام إدارة الجودة، ونظام إدارة البيئة، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ونظام السلامة المرورية على الطرق، ونظام إدارة المخاطر، ونظام إدارة أمن المعلومات، مضيفاً بأن عمليات التدقيق غطت أيضاً مستوى تطبيق الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية المعتمد من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن نتائج التدقيق أسفرت عن مجموعة من التوصيات الرامية إلى التطوير المستمر للأداء وفق أعلى المعايير والمتطلبات، والتي يجري على ضوئها وضع الخطط التحسينية المناسبة، مؤكداً أن الشركة تولي عناية بالغة بتطوير قدرات موظفيها بشكل مستمر في المجالات الفنية والتخصصية لمواكبة أحدث النظم الإدارية بما يتوافق مع اختصاصاتها، وذلك عبر تنفيذ العديد من البرامج والإجراءات، ولا سيما تنظيم البرامج التدريبية التوعوية المتخصصة في نظام الإدارة المتكامل، ومن خلال تبني الشركة لأفضل الممارسات العالمية والمواصفات الدولية المطبقة.

ومن جهته أشاد يحيى أبو عبيلة رئيس فريق التدقيق من شركة LRQA المانحة بنجاح مواصلات الإمارات في اجتياز عمليات التدقيق واستحقاقها التجديد في الشهادات، مثنياً على اهتمام القيادة العليا بمواصلات الإمارات ودورها في عمليات التطوير والتحسين المستمرين، وتطبيق متطلبات النظام، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أداء الوحدات التنظيمية المختلفة بما فيها من إدارات ومراكز ووحدات للأعمال.

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