"الطرق والمواصلات" وشرطة دبي تدعوان للمشاركة في جائزة التميّز لقطاع خدمة توصيل الطلبات

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن فتح باب المشاركة في جائزة (التميز لقطاع خدمة توصيل الطلبات) بدورتها الأولى، وذلك ابتداءً من 1 أكتوبر ويستمر التسجيل لغاية 30 نوفمبر المقبل من العام الجاري.

وتفصيلاً، أعرب عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره لإطلاق هذه الجائزة لا سيما وأن قطاع توصيل الطلبات شهد في الآونة الأخيرة نموّاً مطرداً بالنظر للطلب المتزايد من قبلِ المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

وقال آل علي: "ندعو الشركات والمؤسسات المختصة للمشاركة الفاعلة في جائزة (التميّز لقطاع خدمة توصيل الطلبات) التي تنظّمها كل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن بهدف تشجيع وتحفيز شركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات للمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية على شوارع وطرق الإمارة، إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الشركات للمتعاملين.

وأوضح أنّ الجائزة تضم فئتين اثنتين: الفئة الأولى للشركات، وتشمل تكريم أفضل شركتين في خدمة توصيل الطلبات، وأفضل شركتين في خدمة توصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، أما الفئة الثانية، فهي فئةٌ مخصّصَةٌ للسائقين المحترفين، وتشمل تكريم أفضل 100 سائق سنوياً.

وتدعو هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي الشركات والمؤسسات المختصة إلى المشاركة في الجائزة إما من خلال ترشيح الشركة أو السائقين العاملين لديهم، وذلك من باب مساهمتهم في دعم استراتيجية السلامة.

ومن المتوقّع أن تسهم الجائزة في خلق بيئة تنافسية بين الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات وفي رفع مستوى الجودة والتميز وفي تقديم الخدمات للمتعاملين ورفع مستوى السلامة المرورية وتحفيز سائقي توصيل الطلبات على رفع أدائهم اليومي ورفع نسبة الالتزام لديهم بقواعد وأنظمة السير والمرور.

من جهته، قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مثل هذه الجوائز والبرامج تشجع سائقي دراجات التوصيل وتحفزهم على الالتزام بالمعايير العالمية المعتمدة والمتعلقة بالصحة والسلامة، وتطبيق أفضل المعايير في مجال بيئة العمل، إضافة إلى أنها تشجعهم على حسن القيادة في الطرق بما يمكن من خلاله تحقيق بيئة آمنة على الطرق من خلال إطلاق جائزة للشركات والسائقين الملتزمين بمعايير السلامة، وذلك لتحقيق أهداف ومؤشرات استراتيجية السلامة المرورية وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وخفض المخالفات المسلكية والمرورية لهذه الفئة من السائقين. مؤكداً حرص شرطة دبي على توعية وتثقيف السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم، مشيراً إلى عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وقيادة أيّ مركبة لا تتوافر فيها شروط وإجراءات السلامة المرورية وعدم إلمام سائقيها بقواعد وآداب السير والمرور، تشكل خطراً عليهم وعلى مستخدمي الطريق.

وأشاد اللواء سيف المزروعي، بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المتميزة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، الرامية إلى تحقيق السلامة المرورية، إلى جانب البرامج التوعوية المشتركة.

ولتسليط المزيد من الضوء على المشاركة في الجائزة، نَظّمت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً، في نادي الضباط التابع للقيادة، ورشة تعريفية لاطلاع الجهات المدعوّة للمشاركة في الجائزة على أهمية هذا الحدث وحثّهم على المشاركة لدعم هذا القطاع الحيوي. وقد حضر الورشة عدد من سائقي توصيل الطلبات وشركات توصيل الطلبات وشركات توصيل الطلبات التي تعمل من خلال المنصات والتطبيقات الذكية وفريقا العمل المعنيين نت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي.



إِنَّ معايير اختيار الفائزين في الجائزة تشمل اختيار فئة أفضل شركة وهذه المعايير: الالتزام بمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة واشتراطات الهيئة واتباع أفضل الممارسات العالمية وتطبيق التقنيات الحديثة والتدريب والتأهيل المستمر للسائقين، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة رضا المتعاملين. وتشمل معايير اختيار أفضل سائق خلو ملف السائق من الشكاوى والمخالفات والحوادث وتقييم أداء السائق بهدف المساهمة فـي تعزيز جودة خدمة التوصيل بما يدعم نموها ضمن بيئة تراعي السلامة والأمان.

وسيتم تكريم الفائزين من خلال الإعلان عنهم في الأخبار الصحفية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتكون مصدر إلهام للشركات وللسائقين بهدف التميّز في الأداء وفق أرقى الممارسات والمعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن الظروف الاستثنائية التي رافقت جائحة كوفيد 19 عززت نمو الطلب على خدمات شركات توصيل الطلبات، لتلبية احتياجات الجمهور من البضائع والمنتجات مما فرض الحاجة لتنظيم عمل هذا القطاع بصورة تضمن تميّز الخدمات المقدمة للجمهور. وقد أصدرت الهيئة دليلاً شاملاً عن نشاط طلبات التوصيل والذي يتضمن المواصفات والاشتراطات التي يجب الالتزام بها في الدراجة النارية والسائق والاشتراطات الخاصة بتسجيل وترخيص الدراجات والسائقين ومنها الالتزام بالتأمين الشامل للدراجات النارية.

كما دربت الهيئة بالتعاون مع معاهد تدريب وتأهيل وترخيص السائقين أكثر من 10000 (عشرة آلاف) سائق دراجة لضمان إلمامهم بالشروط والالتزامات الواجب عليهم اتباعها خلال قيادة الدراجات النارية مع التركيز على التقيد بالسرعة، وعدم القيادة في المسارات السريعة للطريق.

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