«المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة» تحقق ارتفاعاً في مؤشرات الأداء

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، أن نتائج التدقيق السنوي لأداء منافذ إمارة الشارقة خلال العام الجاري، في كل من: منفذ خطم ملاحة الحدودي، ومنافذ دبا الحصن الشرقي والغربي، ومنفذ المدام الحدودي، حققت ارتفاعاً في مؤشرات الأداء خصوصاً فيما يتعلق بتطوير سير العمل للارتقاء بالأداء العام لكل منافذ الإمارة وتوفير التسهيلات المقدمة لدخول البضائع والأفراد. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ 10 الذي عقدته اللجنة في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة، وبحضور ياسر علي الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالإدارة العامة لأمن المنافذ نائب رئيس اللجنة، والعقيد عبدالعزيز سرحان الزعابي مدير الخدمات المساندة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والمقدم الدكتور فيصل النقبي من إدارة شرطة منافذ المطارات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمهندس إسماعيل حسين ممثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعبدالرحمن الكندي مقرر اللجنة إلى جانب ممثل عن جهاز أمن الدولة وممثل عن دائرة شؤون البلديات.

وأوضحت اللجنة أن منفذ خطم ملاحة الحدودي حقق نقلات نوعية في مؤشرات الأداء، حيث يعد من المنافذ النموذجية على مستوى الدولة وفقاً لتقييم اللجان المختصة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على النقاط والملاحظات الواردة من الإدارة العامة لأمن المنافذ واتخذت ما يلزم بشأنها.

وكرمت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة على هامش الاجتماع، شركة طموح للرعاية الصحية ممثلة بالسيد مبارك الكتبي مدير المواقع الخارجية وبعض المتطوعين فيها، وذلك بعد انتهاء مهام الشركة في المنافذ والنقاط الحدودية، ويأتي التكريم تقديراً من اللجنة للجهود التي قدمتها «طموح» في المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة في فترة جائحة «كوفيد19» من خلال عملها المتميز وتنفيذ البروتوكولات الصحية وإجراء الفحوصات للمسافرين والتعاون المثمر من قبل الشركة وكل العاملين فيها والمتطوعين معها.

متابعة حثيثة

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي، أن ارتفاع مؤشرات نتائج التدقيق السنوي للجنة حتى قبل نهاية العام الجاري يعود سببه إلى المتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي تحظى به اللجنة من حكومة الشارقة والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والتي كانت دافعاً للجنة في مضاعفة جهودها وابتكار برامج ومبادرات من شأنها الارتقاء بالأداء والمخرجات المقدمة من الجهات العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية التابعة لإمارة الشارقة بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن.

وتوجه الرئيسي، بالشكر والتقدير لكل أعضاء اللجنة على تعاونهم وتفاعلهم في تنفيذ وتفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال الأشهر السابقة، بما يجسد مدى الانسجام والتكامل الوطني بين كل المؤسسات المعنية وحرصها على رفع كفاءة وجاهزية المنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الشارقة، والتطوير الدائم وتوظيف أحدث التقنيات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة، لتقديم التسهيلات والخدمات المتميزة لكل المتعاملين.

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