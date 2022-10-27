مدير عام آيرينا: الإمارات نموذج عالمي يحتذى في جهود خفض الانبعاثات

المصدر: وام

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قال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" إن رفع طموح الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية من 23.5 % إلى 31% بحلول 2030 والذي تم الإعلان عنه مؤخراً ضمن الإصدار المحدث من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، يكشف عن إرادة قيادة الدولة وإصرارها على تحقيق الأهداف التي وضعتها اتفاقية باريس ما يجعلها نموذجا يحتذى عالميا.

وأضاف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم على هامش الاجتماع الـ24 لمجلس "آيرينا" أن اجتماع مجلس "آيرنيا" في أبوظبي على مدار يومي 27 و28 أكتوبر الجاري يمثل فرصة للمجتمع الدولي لتقوية وتدعيم التعاون لاستخدام الوسائل التي تعزز الجهود الدولية لمواجهة التحدي المناخي ودعم "cop27" و"cop28"، خاصة وأننا في بداية طريق صعب من حيث العواقب المناخية التي لن يمكن تعديلها إذا فشلنا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه التغيرات.

ونوه إلى أن مجلس "آيرينا" سيبحث اتخاذ القرارات تجاه التغير المناخي ومناقشة القضايا الملحة مثل الهيدروجين والزراعة الغذائية.. وأشار إلى أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تعلن عن هدف الوصول للحياد المناخي بحلول 2050، موضحا أن الإمارات استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في الطاقة النظيفة في القارات الست بـ 70 دولة مهددة بالتغيرات المناخية، إضافة إلى 50 مليار دولار سيتم استثمارها خلال العقد القادم.

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