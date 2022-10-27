الجروان يؤكد متانة العلاقات الإماراتية المصرية وتجذرها

المصدر: وام

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أكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام متانة العلاقات الإماراتية - المصرية والتي أرسى أسسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " واتسمت على مدى عقود بالأخوة والشراكة والمحبة والتعاضد.

و قال الجروان في تصريح له بمناسبة دعوته للمشاركة بفعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على قيام العلاقات المصرية الإماراتية بفندق الريتز كارتون بالعاصمة المصرية القاهرة: "تشهد العلاقة المصرية الإماراتية فصلا جديدا من فصول تميزها وتجذرها بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تعزز خلاله التعاون المشارك والشراكة المتينة ما أسهم في الانطلاق صوب آفاق رحبة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين ويخدم مستقبل الأجيال القادمة في البلدين والمنطقة والعالم ككل .. مشيداً بالجهود المبذولة من أجل مزيد من الشراكات بين الإمارات ومصر في المجالات كافة.

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