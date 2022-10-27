«المعاشات» تضيف خاصية الختم الرقمي لشهادة لمن يهمه الأمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصدرت تحديثاً على خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بإضافة الختم الرقمي (eSeal) إلى شهادة المعاش التقاعدي وهي الشهادة التي تصل استباقياً وبشكل شهري إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمتقاعدين والمستحقين المسجلين لدى الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الختم الرقمي على الشهادة يتمثل أهميته في أن الشهادة التي يتم إصدارها إلى المتقاعدين والمستحقين وتقدم لمن يهمه الأمر، لم تعد هناك حاجة إلى التحقق من صحتها من قبل الهيئة، وأصبح ذلك متاحاً من خلال أيقونة التحقق من المستندات على موقع الهوية الرقمية.

وأفادت الهيئة بأن هذه الإجراءات ترفع من مستوى أمن البيانات وحمايتها، وتختصر الكثير من الإجراءات الخاصة بالتحقق من صحة المستندات المعمول بها في الجهات الحكومية، كما أنها تعكس مستوى التطور في التعامل مع البيانات من خلال الأنظمة المبتكرة والحديثة، والتي جاءت هنا ثمرة لتعاون مشترك بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة دبي الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز