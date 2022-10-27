«كليفلاند كلينك ـ أبوظبي» يقدم خدماته لـ 800 ألف مريض في 2021

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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كشف وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك ـ أبوظبي، أن المستشفى واصل خدماته الطبية المتميزة، واستقبل ما يقارب 800 ألف حالة مرضية طوال عام 2021، وشمل ذلك 693.5 ألف مريض في العيادات الخارجية، و22.1 ألف حالة جراحية، و 13.2 ألف مريض تم إدخاله في المستشفى، و55.5 ألف زيارة لقسم الطوارئ.

مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس الالتزام والتفاني الذي يميز كوادر الرعاية الصحية في كليفلاند كلينك ـ أبوظبي، والبالغ عددهم 5.560، بينهم 416 طبيباً يقدمون مجموعة متنوعة متنامية من خدمات الرعاية المعقدة لأعداد متزايدة بصورة مستمرة من المرضى.

وأضاف المقرب في مقدمة التقرير السنوي للمستشفى لعام 2021، أنه انسجاماً مع النجاح الذي حققته قيادتنا الرشيدة في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، يجعلنا نعتز بالمساهمة العالية والمحورية التي قدمها المستشفى طوال كافة مراحل هذه الأزمة «كوفيد 19»، وقد أتاحت لنا تلك الجهود التركيز بصورة أكبر على رسالتنا الأساسية المتمثلة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة والمنطقة بأسرها.

معايير

وأضاف خلال الـ 12 شهراً الماضية، تمكنا من إرساء معايير جديدة في مجال تقديم الرعاية المتخصصة في برنامج نقل وزراعة الأعضاء، حيث أجرينا 56 عملية زراعة كلى و46 عملية زراعة كبد، و3 عمليات زراعة قلب، و7 عمليات نقل وزراعة أعضاء متعددة في آن واحد، مشيراً إلى أن مركز زراعة الأعضاء، الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، قد سجل إجراء أكثر 200 عملية جراحية منذ تدشينه في عام 2017 وحتى نهاية 2021.

وقال: لعل واحدة من أبرز قصص نجاحنا هذه، هي حكاية منتصر، البالغ من العمر 14 عاماً، الذي أصبح أصغر متلقٍ للزراعة من متبرع حي في كليفلاند كلينك ـ أبوظبي في مايو 2021، حيث تبرع له شقيقه بالكبد، وقد كان هذا الإجراء واحداً من أعقد عمليات الزراعة من متبرع حي ونحن سعداء اليوم بأن منتصر قد تماثل للشفاء، لافتاً إلى أنه من دواعي الفخر أن الكفاءات الوطنية الإماراتية تمثل حالياً أكثر من خُمس مجموع القوى العاملة في المستشفى.

نجاحات

وقال حسن جاسم النويس، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك ـ أبوظبي، الرئيس التنفيذي في مبادلة للرعاية الصحية، إنه في عام 2021 احتفلنا جميعاً بإطلاق شركة مبادلة للرعاية الصحية، ليكون ذلك نتاج النجاحات العديدة التي حققناها في أبوظبي ونابعاً من طموحنا في توسعة شبكتنا من مقدمي الرعاية الصحية الرائدة.

حيث عززت هذه التوسعة من نمو فريقنا من مقدمي وخبراء الرعاية الصحية، لدعم جهودنا في توفير مستويات رعاية استثنائية لأعداد أكبر من المرضى في الدولة والمنطقة، مما يسهم في الدفع في عجلة تطوير منظور قطاع الرعاية الصحية ككل والخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الغاية تبدأ من كليفلاند كلينك أبوظبي.

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