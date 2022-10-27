نهيان بن مبارك: نثمن جهود كافة الشركاء والمساهمين التي كان لها أبلغ الأثر في إنجازات صندوق الوطن

المصدر: وام

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عقد مجلس إدارة صندوق الوطن أمس اجتماعه الدوري الثالث للعام 2022 برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك بمقر وزارة التسامح والتعايش في أبوظبي.

وشملت أجندة الاجتماع عرض تقرير الإنجاز للربع الثالث 2022 لصندوق الوطن، والنظر في إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر لصندوق الوطن، واعتماد الشعار الجديد، الموقع الإلكتروني، واستعراض الخطط المستقبلية للصندوق خلال المرحلة المقبلة.

ضم الاجتماع معالي الدكتور خليل الفولاذي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن وعضوية سعادة كل من الدكتورة أمينة الرستماني، و الدكتور علي بن حرمل، والدكتورة حواء المنصوري، وسعيد الظاهري، ومحمد القاضي، وياسر القرقاوي مدير عام الصندوق.

وافتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك الاجتماع باستعراض جملة من المستجدات على صعيد مجالات عمل الصندوق، وأثرها على أهداف الصندوق وتطلعاته المستقبلية. ودعا معاليه إلى التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم بحيث أن الجهد المبذول يراعي عدم تكرار أو تضارب أو ازدواجية مع عمل الجهات القائمة حالياً، مشددا على أهمية التنسيق والتكامل مع تلك الجهات من خلال العمل المشترك، موجها بأهمية دور الشراكات مع المؤسسات المجتمعية لتحقيق أهداف الصندوق.

وأوضح أن مجالات عمل الصندوق الرئيسية التي تتمثل في توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، ودعم وتعزيز الإبداع والابتكار لدى الشباب وطلاب الجامعات، وتعزيز قيم الهوية الوطنية، تتطلب جهودا ضخمة .. مؤكدا حرص الصندوق على أن تتسق كافة أعماله وخطواته مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تعمل دائما لصالح الوطن ومستقبلة ورفاهة أبنائه.

وثمن معاليه اهتمام كافة مجالس الأعمال في الدولة، بالتعاون مع الصندوق وترحيبها بتوظيف المواطنين، بعد أن يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مناسب، مشيرا إلى أهمية الاحتفاء بالنماذج الناجحة التي تبناها الصندوق واستطاعت أن تحقق نجاحات باهرة وأهمية الإعلان عنها لكي تكون المثال والنموذج للشباب الذي يخطون خطواتهم الأولى في سوق العمل.

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن عميق تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن، وكافة المساهمين والداعمين للصندوق ، والذين كانت لجهودهم آثار إيجابية كبيرة في إنجازات الصندوق لصالح شباب الوطن، مؤكدا أن صندوق الوطن سيظل دائما منصة شامخة ترحب بالمساهمات من أبناء الإمارات، من أجل تحقيق الأهداف السامية التي يتبناها الصندوق لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة، بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في المستقبل، وتوسيع مداركهم والارتقاء بعلومهم ومعارفهم نحو مستويات أكثر احترافية تمكنهم من اقتحام مختلف المجالات المتوفرة بسوق العمل المحلي والعالمي.

وأضاف : " إننا نعاهد الله وقيادتنا الرشيدة، على بذل كافة الجهود في صندوق الوطن، كي نحقق رسالتنا المقررة في الإسهام في أن تكون دولة الإمارات، دائماً نموذجاً فريداً ورائداً، في الابتكار الناجح، والتنمية المرموقة، وأن يكون ذلك سبيلاً ووسيلة لبناء الإنسان وتمكينه من أجل حياةٍ أفضل لنفسه ولمجتمعه وللعالم الذي يعيش فيه، ولنتذكر دائماً أن نجاح صندوق الوطن في هذا المسعى إنما يدعم قدرات المجتمع على مواجهة كافة متطلبات العصر وإطلاق كل ما وهبه الله لأبنائه وبناته من طاقات وإمكانات".

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن المشاركون بالاجتماع بالجهود المثمرة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، والتي كان لها أبلغ الأثر في تفعيل قدرات الصندوق، وإمكاناته لصالح شباب الوطن، من خلال العديد من المبادرات والبرامج سواء داخل الدولة وخارجها، مؤكدين على عزمهم على العمل المستمر مع معاليه، لتحقيق كافة الأهداف التي أنشأ لأجلها صندوق الوطن، في ظل قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة من أجل مستقبل الإمارات وأبنائها.

من جهته قدم سعادة ياسر القرقاوي عرضاً مفصلاً لأعضاء المجلس مصحوباً بالجداريات التي تم إعدادها لهذا الغرض، والتي تستعرض قصة نجاح وتطور صندوق الوطن ومجالات عمله بالحقائق والأرقام، والتي تغطي مجالات العمل الثلاثة والفئات المستهدفة الأربعة، وأبدى الأعضاء ارتياحهم لما تم عرضه عليهم مشيدين بالجهد المبذول في مختلف مجالات العمل والمبادرات التي استعرضها.

كما قام القرقاوي بعرض الهوية المرئية الجديدة للصندوق بما فيها الشعار والموقع الإلكتروني، وبعد مناقشة ذلك تم اعتماد الشعار والموقع من السادة الأعضاء بالإجماع.

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