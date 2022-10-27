حصة بوحميد تحضر حفل سفارة كازاخستان بيومها الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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حضرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجينس الكورنيش أبوظبي، عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

تقدير



ووجه سفير جمهورية كازاخستان في كلمة له بهذه المناسبة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في الدولة وجميع مؤسساتها على الدعم الذي تقدمه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أنه صادف الأول من أكتوبر الجاري مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد بالدعم المتبادل والإرادة السياسية الراسخة لقادة البلدين الصديقين، والتي أسفرت عن علاقات مميزة عنوانها الثقة والصداقة المتينة.

شركاء

وأضاف: تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لكازاخستان في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 907 ملايين دولار.

فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية حوالي 2.7 مليار دولار منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الكازاخية أكثر من مليار دولار أمريكي، وارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر من الإمارات بنسبة 43%، أي 243,4 مليون دولار أمريكي. وتابع: السياحة أيضاً مجال واعد للتعاون المشترك بين كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها مركزاً سياحياً عالمياً معترفاً به، مشيراً إلى وجود 40 رحلة جوية مباشرة في كلا الاتجاهين أسبوعياً.

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