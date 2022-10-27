عبدالله بن زايد: 50 عاماً من التآخي والتعاون

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تدوين عبر حسابه الرسمي «تويتر»، بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية: «50 عاماً من التآخي والتعاون من أجل ازدهار شعبينا وأمن واستقرار منطقتنا..5 عقود نعمل يدا بيد..نتشارك الرؤى والتطلعات..نعلي معا من قيم التضامن والتآزر بين الأشقاء..نعزز شراكاتنا لإرساء مستقبل يزهو بالنجاحات والإنجازات للأجيال القادمة.. مصر والإمارات قلب واحد».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز