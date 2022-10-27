بيل غيتس: جهود محمد بن زايد حالت دون إصابة 20 مليون طفل بالشلل

المصدر: دبي - البيان

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عبر بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس، عن عميق شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً لجهود سموه في القضاء على شلل الأطفال على مستوى العالم بنسبة 99.9 % كما حال دون إصابة ما يُقدّر بنحو 20 مليون طفل بالشلل.

جاء ذلك في تدوينة لبيل غيتس عبر حسابه في «تويتر» قال فيها: «أشعر بعميق الامتنان لجهود الرئيس محمد بن زايد، الذي ساعد في خفض عبء شلل الأطفال على مستوى العالم بنسبة 99.9 %، وحال دون إصابة ما يُقدّر بنحو 20 مليون طفل بالشلل. معاً، نستطيع التغلب على العقبة الأخيرة، وتحقيق عالم من دون شلل أطفال».

إلى ذلك، أشاد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه في تويتر بتدوينة بيل غيتس قائلاً: «تغريدة جميلة ومؤثرة من بيل غيتس يقدر فيها الجهود الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في التصدي لشلل الأطفال، التزام شخصي وإنساني من بوخالد حفظ 20 مليون طفل من الشلل، بوركت جهود قائدنا المخلصة وجهود كل الخيرين في عالمنا».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، قد قدم منذ عام 2011 مبلغ 376 مليون دولار، مساهمة من سموه للجهود الإنسانية والخيرية لتوفير اللقاحات وتمويل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، وبخاصة في الدول المستهدفة بالمبادرة وهي باكستان وأفغانستان.

ولفتت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أن التغطية الجغرافية لحملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال شملت 85 منطقة من المناطق الصعبة والعالية الخطورة في باكستان، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية 35 منطقة في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية حصل الأطفال فيها على 326 مليوناً و953 ألفاً و462 جرعة تطعيم، و33 منطقة في إقليم بلوشستان حصل الأطفال فيها على 94 مليوناً و850 ألفاً و25 جرعة تطعيم، و14 منطقة في إقليم السند حصل الأطفال فيها على 192 مليوناً و241 ألفاً و29 جرعة تطعيم، و3 مناطق في إقليم البنجاب حصل الأطفال فيها على 33 مليوناً و713 ألفاً و84 جرعة تطعيم.

وأوضحت أن الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية، تمت بمشاركة أكثر من 103 آلاف شخص من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 82 ألفاً من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق، تم تركيز جهودهم الميدانية وتوزيعهم لإيصال اللقاحات وتطعيم الأطفال المستهدفين، كما خصصت الحملة فرق تطعيم خاصة لتوفير اللقاحات وتطعيم أكثر من 597 ألف طفل من أبناء اللاجئين الأفغان يتواجدون في 22 مخيماً للاجئين.

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