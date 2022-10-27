شراكات مصرية إماراتية للتكيّف مع التغيرات المناخية

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، أمس، استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ، وفرص التعاون والاستفادة بين التجربتين المصرية والإماراتية في استضافة مؤتمري المناخ «cop-27» و«cop-28».

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «جلسة الإعداد لمؤتمر المناخ»، ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي، الذي ينظم باليوم الأول ضمن أجندة الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية- المصرية، المقام بمصر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية في مستهل الجلسة، التي أدارها الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي إلى ما تعكسه استضافة مصر لمؤتمر «cop-27» عام 2022، واستضافة الإمارات لمؤتمر «cop-28» عام 2023، من استكمال للدور الريادي للدولتين الشقيقتين في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيا، التي تعمل لصالح الأجيال القادمة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد رسوخ العلاقات المصرية- الإماراتية، مشيرة إلى أن «مؤتمر المناخ cop 27.

والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ يأتي في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتضافر أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل»، وأضافت: «راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر كل النواحي التي تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض مثل الطاقة وندرة المياه والغذاء والتنوع البيولوجي، وقد خصصت لذلك أياماً مستقلة على مدار أيام انعقاد المؤتمر، ليتم دمج المناخ دمجاً حقيقياً في كل القطاعات التي تمس الحياة وصلب الاحتياجات العالمي».

إعداد

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن «مصر تبنت من خلال الإعداد للمؤتمر العديد من الشراكات مع كل دول العالم، وعلى رأسها دولة الإمارات التي ستتسلم رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2023، فمؤتمر المناخ كونه متعدد الأطراف يجب أن يكون هناك توافق عل ما تم التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، عبر تخصيص لتمويل الخاص بذلك، وهو مبلغ 100 مليار دولار».

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد: «لا بد من تضافر الجهود الدولية، من أجل الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية»، مشيرة إلى أن «هذا الأمر يحتاج إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية، ووضع مجموعة من المشروعات؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ، وضربت على ذلك الأمثلة بالتوجه إلى الزراعة اعتماداً على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر».

وشددت وزيرة البيئة المصرية على «ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات التخفيف من وطأة التغيرات المناخية، عبر المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية الأساسية للمشروعات البيئية»، مؤكدة أن «مؤتمر شرم الشيخ سيمضى في تنفيذ التوصيات، التي خرج بها مؤتمر جلاسكو عام 2021، مثل تمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بمبلغ 100 مليار دولار، والتخارج من الفحم، وغيرها»، وحثت فؤاد كل الدول لتوفير التمويل اللازم لتمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل الأزمات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات البيئية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت «إن التوافق بين جميع الدول المشاركة في المهمة سيزيد من نجاح المؤتمر، تمهيداً لتسليم الرئاسة القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتعاون معها مصر في العديد من المشروعات البيئية مثل مواجهة ندرة المياه، وتنمية غابات المانجروف».

من جانبه، قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «COP27»: إن «العلم والتمويل الكافي هما المحركان اللذان يعملان على تحقيق النجاحات الكبرى، وهذا ما نأمل تحقيقه في مؤتمر المناخ cop 27 في شرم الشيخ، فتسخير العلم وتوفير التمويل ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية الاستثنائية، التي يمر بها العالم».

وأكد محيي الدين أن مواجهة التغيرات المناخية عبر إجراءات التكيف لا تحتاج إلى 100 مليار دولار فقط، بل تحتاج لتريليونات الدولارات، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لجذب استثمارات أكبر؛ لتحمل تبعات التغير المناخي، خاصة أن نسبة مشاركة القطاع الخاص محدودة جداً، ولا تتجاوز 2% فقط من مشروعات التكيف، و6 دول من أصل عشرين هي التي التزمت بتعهداتها التمويلية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية».

وأضاف: إن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ هذا العام، ثم تنظيم دولة الإمارات لهذا الحدث في العام المقبل يعني المزيد من تضافر التنسيق وتعزيز الرؤية المشتركة بين البلدين، وأن ما سيتم اعتماده في هاتين القمتين يعني أن العالم سيستقي خريطته البيئية وفقاً لتوصياتهما.

وشدد محيي الدين على أن هناك فجوة في التمويل في التحول الآمن للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن العالم بحاجة لـ2.3 تريليون دولار لتحقيق هذا التحول، وهذا ما يحتاج لتضافر كل الجهود من طرف كل الشركاء الدوليين.

50 مشروعاً

وأضاف: إن العالم يشهد فائضاً من الأزمات المتراكمة، مالية وسياسية ومناخية، وهذا ما يعني أن الجميع يجب أن يكون لديه الإيمان لتجاوز هذه الأزمات، لافتاً إلى أن مصر قامت بتحضير 50 مشروعاً بيئياً جاهزاً للتعميم على مستوى العالم، من خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وذلك يعني أن مواجهة التغيرات المناخية لا يتم دون توافر العلم والاستثمار.

يذكر أن دولة الإمارات بدورها تستعد لاستقبال مؤتمر المناخ «cop-28»، والذي سيقام في أبوظبي السنة القادمة 2023.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز