المصدر: القاهرة- البيان

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عقدت، أمس، ضمن فعاليات احتفالية «مصر والإمارات.. قلب واحد»، والتي تقام بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية- الإماراتية، جلسة بعنوان «اتصالات مصر... 15 عاماً من التواصل»، شارك فيها خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «&e الحياة»، وخالد حجازي، الرئيس التنفيذي لـقطاعات الأعمال لشركة «اتصالات مصر»، وأدارتها الإعلامية دينا عبدالكريم.

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «&e الحياة»، خلال كلمته، إن الإطلاق الرسمي للشركة في مصر تحديداً في مايو 2007 كان بمثابة الثمرة، التي زرعتها الشركة في مصر كاستثمار من ضمن مجموعة الاستثمارات الخارجية الكبيرة لمجموعة «اتصالات &e» حول العالم.

وأضاف: إن حصة الشركات الإماراتية بوحدة الشركة في مصر تمثل 66% من إجمالي هيكل ملكية الشركة، بجانب البريد المصري الذي تعكس مشاركته ثقة الجانبين بكفاءة الفريق الإماراتي، مشيراً إلى أن الشركة من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم في السوق المصري، حيث جمعت مليون مشترك خلال 45 يوماً فقط في عام 2007.





أحدث التكنولوجيات

وأضاف الشامسي: الشركة منذ أن تم إنشاؤها في عام 1976 لديها أحدث التكنولوجيات الحديثة، وتبحث وضع السوق باستمرار، وعندما لمست أن القطاع اقترب من مرحلة التشبع، أطلقت الاستراتيجية الجديدة في فبراير الماضي، بالتوازي مع وصول عدد العملاء إلى 160 مليون عميل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن عدد الفروع ونقاط البيع في مصر تحديداً يبلغ نحو 100 نقطة بيع مباشرة، موضحاً أن التحول الرقمي أصبح الشغل الشاغل لجميع العاملين بكل القطاعات الاقتصادية»، موضحاً أن الاستراتيجية الجديدة ركزت على القيمة المضافة، التي ستقدمها الشركة عن طريق الخدمات المالية والتحول نحو شمول مالي أكبر عقب ما ظهر مع انتشار وباء كورونا من تحول في طبيعة المستهلكين في ما يخص تقنيات الدفع الإلكتروني والمعاملات المالية، عبر الإنترنت بشكل عام.

ولفت إلى تركيز الشركة على المحتوى الترفيهي بشكل عام، لذلك استحوذت عبر شركة رؤية الإمارات التابعة لمجموعة «اتصالات &e» و«القابضة»، على نسبة تقارب 57% من «ستارز بلاي أرابيا»، لدعم نقل المحتوى الترفيهي للمشتركين حول العالم.

وأضاف: بعد 15 سنة من الاستثمار في مصر وصلنا إلى قناعة بأن المستثمر الذي يستثمر في مصر الآن سيجني الثمار دوماً، لأن ما يبنى في مصر يبنى ليبقى مثل الأهرامات شامخة وباقية مهما حدث من متغيرات، وتحية لمصر وشعبها وتاريخها، والمجموعة تستهدف شراكات أكبر وخدمات من أجل تقديمها للشعب والاقتصاد المصري».

وختم كلامه بالقول: نحن أصبحنا منفتحين للتعامل مع جميع الشركات في كل القطاعات التكنولوجية ومن الممكن إنشاء شركات جديدة بقطاعات إنترنت الأشياء وتكنولوجيا صناعية وزراعية مع شركاء مصريين.

ثقة العميل

من جانبه، أكد خالد حجازي الرئيس التنفيذي لـقطاعات الأعمال لشركة «اتصالات مصر»: إن ثقة العميل هي الهدف الأسمى للشركة، ليس لتحقيق رغبته فقط، بل تحقيق أكثر مما يتوقع، وقد استطعنا الحصول على ثقة العميل بالفعل.

وأضاف خلال الجلسة: إن شركات الاتصالات تقدم أكثر بكثير من الاتصال الهاتفي أو تبادل البيانات، فهناك مساهمة بتصميم الأنظمة الإلكترونية، وخصوصاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أظهرت قوة شركات الاتصالات بمصر.

ولفت إلى أن شركة «اتصالات مصر» لم تجبر عملاءها على تغير الشريحة مع دخول شبكات الجيل الرابع مصر؛ لأن الشركة كانت قد أعدت له بسنوات كثيرة، موضحاً أن التحول الرقمي بالنسبة لمصر أن يكون لديها قاعدة بيانات متكاملة، وهي ضمن أهم أهداف خطة 2030، وكذلك التوقيع الإلكتروني الذي أخذت الدولة بالبدء في تنفيذه.

وأشار إلى أن «اتصالات لتنمية المجتمع» استثمرت أكثر من 150 مليون جنيه في مجال الصحة، خلال الفترة الماضية، وأن الموظفين يشعرون بالفخر كون شركتهم لديها دور مجتمعي.

واختتم حديثه مؤكداً أن مجموعة اتصالات موجودة في 16 بلداً، وأن هناك أوجه تعاون وتكاملاً كبيراً بين مصر والإمارات على وجه الخصوص، وأن الاستثمارات في مصر تجاوزت خمسة مليارات ونصف المليار جنيه في عام 2022 لتوسعة الشبكة.

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