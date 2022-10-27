«غالوب»: الإمارات الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في شعور السكان بالأمان

المصدر: دبي- سيد صالح

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تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالث عالمياً في مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر «القانون والنظام العالمي، 2022»، الصادر عن مؤسسة «غالوب» الأمريكية للاستشارات الإدارية.

وتصدر «غالوب» مؤشر «القانون والنظام العالمي» بصفة سنوية، لرصد مستويات إقرار النظام العام والقانون في مختلف دول العالم، وأيضاً مستويات شعور السكان في كل دولة بالأمان.

وأعرب 92 % من سكان الإمارات عن شعورهم بالأمان عند تجوالهم في شوارعها بمفردهم، ما منحها الصدارة الإقليمية والمركز الثالث عالمياً، بعد سنغافورة، التي نالت الصدارة، بنسبة 95 %، فيما اقتسمت النرويج وطاجيكستان المركز الثاني بنسبة السكان نفسها، الذين أعربوا عن شعورهم بالأمان عند تجوالهم في شوارع كل منهما بمفردهم، وهي 93 %.

وعلى صعيد المؤشر العام، نالت الإمارات المركز الأول إقليمياً، بالمشاركة مع مصر والرابع عالمياً في «القانون والنظام العالمي، 2022»، وسجلت الإمارات على المؤشر رصيداً بلغ 92 من أصل 100 نقطة، لتنال بها المركز الرابع عالمياً، بالمشاركة مع كل من: سويسرا، إندونيسيا، ومصر، والتي تساوت مع الإمارات في الرصيد نفسه.

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