حاكم الشارقة يوجه بإنشاء معابر لحماية شاطئي اللؤلؤية والزبارة من الانجرافات

المصدر: الشارقة - البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بتنفيذ معابر لحماية شاطئي اللؤلؤية والزبارة في مدينة خورفكان من الانجرافات في المستقبل وقت نزول الأودية.

كما أمر سموه هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بتنفيذ طريق يمتد من مدخل الزبارة، ويمر بالمنطقة التراثية التي وجه بها سموه، ليصل حتى شاطئ الزبارة.

أعلن عن التوجيهات يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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