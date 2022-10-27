مكتوم بن محمد: مصر والإمارات مواقف مشرفة وتعاون مثمر ومصير مشترك

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مصر في ذاكرتنا هي قصة الإخاء والتلاحم، التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا زالت منذ 50 عاماً تملأ القلوب محبة وفخراً.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في «تويتر»، بمناسبة انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.

ودون سموه: «مصر في ذاكرتنا هي قصة الإخاء والتلاحم، بدأها زايد الخير، ولا زالت منذ 50 عاماً تملأ القلوب محبة وفخراً. مصر والإمارات قصة المواقف المشرفة والثقة والتعاون المثمر، ومصير مشترك مرتبط بعروبتنا منذ الأزل. نحتفل اليوم بما حققناه معاً، ونمضي نحو مستقبل مشرق لتبقى مصر والإمارات على قلب واحد».

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