184.6 مليون درهم حجم إنفاق فرع «بيت الخير» برأس الخيمة منذ التأسيس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت جمعية «بيت الخير» أنها أنفقت من خلال فرعها في رأس الخيمة مبلغ 184.675.665 درهماً، منذ تأسيس الفرع في عام 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2022، حيث استفاد من حجم الإنفاق 35953 أسرة وحالة خلال تلك الفترة، منها 15636 أسرة تلقت مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، وتضم الأسر المواطنة الأقل دخلاً وأسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم.

وأوضحت شمسة حضوب، مدير فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة، أن الجمعية تلقت مجموعة من هذه الأسر مساعدات إضافية لإسعادها في المناسبات والأعياد، مع دعم تعليم أبنائها، وتوفير المستلزمات المنزلية وصيانة منازل الأسر التي استحقت هذه الخدمة، ليصل مجموع ما تقاضته هذه الأسر التي يرعاها الفرع إلى 101.795.573 درهماً، كما قدم الفرع مساعدات طارئة ودعماً طارئاً للمرضى والغارمين والمكروبين لعدد 20.317 حالة وأسرة بقيمة إجمالية بلغت 82.880.092 درهماً.

وأكدت حضوب، تطور النشاط الخيري للفرع بشكل مستمر، حيث يتمتع الفرع بعلاقات تواصل وتنسيق متطورة مع العديد من مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي، ويساند مبادرات حكومة رأس الخيمة، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، رعاه الله، المعروف بدعمه للمبادرات والنشاطات الخيرية والإنسانية، مما أتاح لفرع رأس الخيمة تنفيذ مشاريعه الخيرية المختلفة، وتحقيق أهدافه لخدمة أكثر الناس حاجة.

وأشارت إلى أن فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة تطور بشكل واضح منذ تأسيسه وحتى اليوم، وهو فرع نشط، يغطي جميع مناطق إمارة رأس الخيمة عدا مناطق «المنيعي - مسافي - الذيد - الطويين»، كما يغطي منطقة الحمرية في إمارة الشارقة، وحالات في أم القيوين ومنطقة المنامة التابعة لإمارة عجمان، وقد بلغ إنفاقه منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 7.432.674 درهماً، استفادت منها 1786 أسرة وحالة.

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