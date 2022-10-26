الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف أو ضباب صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو بوجه عام.
والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال بقية الأيام الأربعة المقبلة:
الجمعة
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف أو ضباب صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً بعد الظهر- تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على المناطق الداخلية.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الاثنين
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.