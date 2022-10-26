المري والطاير يبحثان سبل تعزيز السلامة المرورية على الطرقات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اجتماعاً تنسيقياً، بحثا خلاله تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بالسلامة المرورية، وتحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، والربط التقني لأنظمة السلامة المرورية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.

وفي مستهل الاجتماع، رحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بمعالي مطر الطاير، والوفد المرافق له، مشيداً بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، للارتقاء بجودة الحياة في دبي، وتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة والسعادة بين المواطنين والمقيمين والسياح في دولة الإمارات.

استدامة

ومن جانبه، أكد معالي مطر الطاير، حرص هيئة الطرق والمواصلات على تكثيف جهودها لتعزيز الاستدامة في مجال الطرق والنقل وصولاً إلى الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وبما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب المواءمة مع التوجهات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة الأمم المتحدة 2030.

والحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها «صفر وفيات» لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، وتنظيم عمل قطاع توصيل الطلبات، بما يدعم نموه ضمن بيئة تراعي السلامة والأمان، ورفع مستوى السلامة المرورية لسائقي الدراجات ومستخدمي الطريق، وتحقيق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

شراكة استراتيجية

وثمن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والتي أسهمت في الارتقاء بجودة الحياة في دبي، وتحقيق التكامل المشترك بين الجانبين بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للحكومة في ترسيخ شعور الأفراد بالأمن والأمان ونشر الطمأنينة، وتعزيز الأمن والسلامة المرورية، ورفع مستوى الأمان على طرقات دبي.

مؤكداً أن النتائج التي حققتها الاجتماعات التنسيقية عززت تكامل الجهود التي أثمرت عن مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي.

وأشاد معاليه بجهود فرق العمل الضبطية المشتركة بين الجانبين، والتي أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية، من ضمنها الأهداف التوعوية في تقويم سلوك مستخدمي الطريق عبر إشراكهم في المسؤولية.

وضمان تكاتف أفراد المجتمع معاً من أجل تحقيق المصلحة العامة، خاصة وأن مشروع دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، يشهد نمواً كبيراً في عدد الممارسين في قيادة الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وسيرتفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي ومسارات الطرق المشتركة الآمنة، في مختلف مناطق إمارة دبي، من 185 كيلومتراً، إلى 390 كيلومتراً.

حملة

واطلع الحضور على نتائج الحملة الضبطية المشتركة، الخاصة بعدم التزام قائدي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بالمتطلبات الفنية الواجب توافرها بالدراجة، إضافة إلى التزام الدراج، وذلك استناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة.

والهادف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات، والتحول نحو النقل المستدام الأقل تلويثاً للبيئة، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة. ونتج عن الحملة الضبطية المشتركة حجز 2550 دراجة هوائية خلال 9 أشهر من العام الجاري، و2324 خلال العام 2021.

كما استمع الحضور إلى نبذة عن نادي ذخر لكبار المواطنين، والخطة الزمنية لاستلام المشروع، ومنظومة الطائرات المسيرة «الدرون بوكس، drone box» كمستجيب للبلاغات الجنائية والمرورية عن طريق محطات الـ drone box، حيث يمكن للطائرة المُسيرة الانتقال إلى مكان الحدث مباشرة عبر التحكم بها من غرفة القيادة والسيطرة، وتعتبر من المشاريع المستقبلية التي سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي بها، ويمكن الاستعانة بها في العديد من الأحداث والفعاليات.

كما استعرضت شرطة دبي مشروع «عيون»، المختص بنظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة، وبالتعاون مع عددٍ من الشركاء في القطاع الخاص، وبدعم ومشاركة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية؛ وذلك بهدف تعزيز قدرات الأجهزة المختصة بالتعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع.

الإبلاغ عن الحوادث

وناقش الجانبان آلية لتعريف الحاصلين على رخص القيادة الجديدة على استخدام خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، لتمكينهم من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى سيارة الشرطة، مما يسهم في منع وقوع الازدحامات المرورية وعدم ضياع وقتهم، عبر دخول السائق إلى خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة.

والضغط على زر«تبليغ عن حادث» ثم إدخال البيانات المطلوبة كبيانات المركبة ورقم رخص القيادة لطرفي الحادث، وتصوير السيارتين، ثم انتظار الحصول على تقارير عبر البريد الإلكتروني لإرساله إلى شركات التأمين.

كما استعرض الاجتماع مستجدات تنظيم نشاط توصيل الطلبات، وبرامج توعية سائقي دراجات توصيل الطلبات، ومخاطر السرعة والسلوكيات الخاطئة في القيادة، وتكثيف الضبطية المرورية لسائقي توصيل الطلبات للحد من السلوكيات الخاطئة، وتعزيز الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز