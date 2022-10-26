شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس كينيا

المصدر: نيروبي - وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، وليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة، وذلك بمقر الرئاسة في العاصمة نيروبي.

ونقل معاليه إلى الرئيس الكيني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمّل الرئيس الكيني معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحب رئيس جمهورية كينيا بزيارة معاليه مؤكداً على عمق علاقات الصداقة الإماراتية الكينية. كما أكد حرص بلاده على توسيع العلاقات التجارية مع دولة الإمارات بما يعزز من جهود التنمية في كلا البلدين.

ومن جانبه أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا في تقدم مستمر، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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