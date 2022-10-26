الشارقة تحتفل بالوطن في يومه الـ 51 وتزينه بالفرح

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت لجنة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الشارقة عن برنامج فعالياتها للاحتفال باليوم الوطني الـ51 للدولة، الذي يسلّط الضوء على منجزات وتاريخ وتراث الدولة، وذلك بالفترة من 24 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، على امتداد مدن إمارة الشارقة كافة، وفي أبرز وجهاتها السياحية والثقافية والوطنية.

وتوجه خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة، بالشكر للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه لجهود الاستعداد لاحتفالات اليوم الوطني، مشيداً بالدور الكبير لأعضاء اللجنة ومجالس البلديات والجهات المعنية في الإمارة، وبذلهم كل جهد ممكن في سبيل إنجاح هذا الاحتفال الوطني.

ريادة

وبهذه المناسبة قال خالد المدفع، رئيس لجنة الاحتفالات باليوم الوطني في الشارقة: منطلقة إلى مئويتها، واضعة نصب عينيها على مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائها والمقيمين على أرضها، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة في تميزها وريادتها بمجالات شتى، لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

واليوم من خلال احتفالاتنا بيومنا الوطني في الشارقة، فإننا نحتفل بالإنسان الذي بذل جهوداً في سبيل بناء دولته بوقت قياسي، ونحتفل أيضاً بجهود المقيمين الذين يسهمون معنا في بناء دولة الإمارات التي تملكت مكانة في قلوبهم ووجدانهم، ونرحب بالزوار الذين نتشرف بهم ضيوفاً أعزاء في ربوع إمارة الشارقة وفي الدولة.

وأضاف: هناك مكان في احتفالاتنا للكبير والصغير والمواطن والمقيم والزائر، حيث نستضيف فنانين إماراتيين وعرباً مشهورين، تصدح أصواتهم بمحبة الإمارات، كما نرصد مساحة كبيرة لفنوننا الشعبية التي نسعى لترسيخها ولتستمر للأجيال القادمة، فالعيد الوطني أفضل مناسبة تجتمع فيها الفنون التراثية والشعبية الإماراتية للتعبير عن محبة الوطن وثقافته وتاريخه.

أماكن

وتستضيف الشارقة فعاليات متنوعة على مدار 10 أيام بمناطقها المختلفة من 24 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر المقبل، وتتوزع الاحتفالات على مسرح المجاز ومتنزه الشارقة الوطني، وحديقة مليحة العامة، وجزيرة الحصن والخروس في دبا الحصن، وفي مدرّج خورفكان وسوق شرق، ووادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء، والحدائق والأحياء السكنية في البطائح، ومناطق مختلفة من المدام، وفي حصن الذيد، وقرية التراث في الحمرية.

متنزه الشارقة الوطني

ويتضمن الاحتفال عرضاً موسيقياً للوحة فنية بعنوان: «سلطان العطاء»، تتكلم عن عطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ استلامه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، ومدى التطور الحاصل على الصعيد العمراني والثقافي والبيئي، ولوحة «العهد الجديد»، إلى جانب فعاليات يومية أخرى ابتداءً من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، من الساعة 4:30 - 10:00 مساءً.

وتتضمن الفعاليات الأخرى القرية الثلجية، والنحت على الثلج لمعالم الدولة، ومجسم معالم الشارقة، وغيرها من الفعاليات.

ويترقب الجمهور أمسيات مسرح المجاز الذي سيستضيف في 26 نوفمبر حفلاً غنائياً للفنانتين بلقيس ولطيفة، ومدرج خورفكان الذي سيستضيف في 3 ديسمبر الفنانين عيضة المنهالي وديانا حداد، وسيخصص ريع هذه الأمسيات الموسيقية كلياً لمؤسسة «القلب الكبير».

مدينة الذيد

وتقام احتفالات مدينة الذيد في حصن الذيد من الخميس إلى السبت في الفترة من الأول وحتى الـ3 من ديسمبر، وتبدأ الفعاليات الصباحية في اليوم الأول من 8:00 إلى 11:00 صباحاً، فيما تمتد الفترة المسائية في الأيام الثلاثة من 4:00 إلى 10:00 مساءً. تشمل الاحتفالات في الذيد المسيرة الوطنية، وعروض سباقات الهجن، والعروض الشعبية التراثية، وغيرها من الفعاليات الشعبية.

البطائح

وتستضيف البطائح الاحتفالات خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر المقبل في حدائق الأحياء وبالمناطق السكنية، حيث يتخللها مسيرة شعبية ضخمة تضم الدوائر والهيئات الحكومية والأعيان وأهالي منطقة البطائح والمدارس وعشائر الجوالة ومفوضية كشافة الشارقة والفرقة العسكرية بمشاركة فرق الفنون الشعبية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية والحافلات السياحية.

مليحة

وسترتدي مليحة في الـ24 من نوفمبر أزهى حللها، وستتزين حديقة مليحة العامة بمسيرة وطنية تتقدمها الموسيقى العسكرية، وفرقة حربية، ومسابقات وألعاب متنوعة وجوائز وسحوبات، وتشهد فقرات بمشاركة المؤسسات التعليمية، وذلك في 24 نوفمبر.

كلباء ووادي الحلو

وتحتفل كلباء في 27 نوفمبر طوال اليوم من الـ8 صباحاً إلى الـ8 مساءً، بينما تقام الاحتفالات في منطقة وادي الحلو يوم 30 نوفمبر، بتنظيم مسيرة وطنية، وأوبريت كلباء، والعرض الجوي لفرسان الإمارات، إلى جانب فعاليات ومسابقات رياضية برعاية نادي الشارقة للرياضات البحرية.

فيما تقام احتفالات منطقة وادي الحلو بالقرية التراثية، وسيشهد الحفل فقرات مدرسية بالتنسيق مع دائرة الثقافة والإعلام، وفقرة بعنوان: «بين الماضي والحاضر» بالتنسيق مع إدارة المسرح، إضافة إلى عروض الفرق الشعبية «اليولة»، والرقصات الشعبية بالتنسيق مع المدارس.

خورفكان

وعلى مدرج خورفكان الذي يستحضر ببهائه المعماري ألق التاريخ، تقام في 3 ديسمبر أمسية غنائية للفنانين عيضة المنهالي وديانا حداد، كما ستشهد الاحتفالات في خورفكان أوبريتاً وطنياً، وفقرات شعرية وفنية، ومشاركة خليجية لفرق من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

حيث يشارك الإخوة الخليجيون الإماراتيين أفراحهم في مشهد يدلل على عمق هذه الأخوة، إلى جانب مسيرة السيارات الكلاسيكية والعروض والرقصات الشعبية في سوق شرق في 2 ديسمبر من الساعة 4:30 إلى 11:00 مساءً.

دبا الحصن

وتشهد دبا الحصن الاحتفالات الوطنية في 25 نوفمبر، وتشمل مسيرة شعبية في الـ4 عصراً من مدخل مدينة دبا الحصن لغاية قناة جزيرة الحصن، حيث ستُنشد أهازيج شعبية، مع عرض أوبريت غنائي، وتقام رقصات وأغانٍ وطنية، وتعقد مسابقات حتى التاسعة من مساء ذلك اليوم.

وفي 26 نوفمبر تستضيف الحديقة العامة بمنطقة الخروس مسيرة شعبية تتخللها أهازيج شعبية ورقصات وأوبريت غنائي، ومعرض للأسر المنتجة، إضافة إلى المسابقات، التي ستتم إقامتها في الحديقة العامة في منطقة الخروس يوم 26 نوفمبر.

المدام

وفي يومي 29-30 نوفمبر تنتقل احتفالات الشارقة إلى ضيافة «المدام» التي سيستمتع الجمهور باحتفالاتها بالموسيقى الشرطية وعروض الفرقة الحربية ومعرض فني، وتوقيع وثيقة الولاء، مروراً بفقرة الراوي، وصولاً إلى الفقرات المسائية التي ستشهد أمسية شعرية وفعاليات للأطفال، وأكلات شعبية من الأسر المنتجة، إضافة إلى مسابقة اليولة، وورش منوعة.

الحمرية

وفي الأول من ديسمبر ستتزين قرية التراث بالحمرية، على ضفاف خور منطقة الحمرية، بأجمل الاحتفالات، والبداية مع أطفال الوطن في عرض غنائي من طلاب مدرسة القلعة للتعليم الأساسي والثانوي، وأهازيج شعبية وتراثية من فرق شعبية مختصة، وعرض فيديو «اليوم الوطني الـ51»، تليه مسابقة وطنية من نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ومسابقة للأطفال، ومعرض تراثي شعبي، وركن الأسر المنتجة بالتعاون مع أهالي منطقة الحمرية، وركن البيئة البدوية، ومعرض السيارات الكلاسيكية بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات الكلاسيكية.

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